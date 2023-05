Non è possibile utilizzare un veicolo a motore senza che gli ingranaggi funzionino come dovrebbero. A volte, però, si può verificare un problema che causa il malfunzionamento di uno o più ingranaggi.

La retromarcia fa fatica ad entrare? La trasmissione di un’auto è uno dei componenti più importanti di qualsiasi vettura. Non è possibile utilizzare un veicolo a motore senza che gli ingranaggi funzionino come dovrebbero. A volte, però, si può verificare un problema che causa il malfunzionamento di uno o più ingranaggi.

La retromarcia, in particolare, è facile da dare per scontata. Quando vogliamo uscire da un vialetto o da un parcheggio, mettiamo semplicemente la retromarcia e partiamo. Ecco cosa fare quando non funziona.

La retromarcia fa fatica ad entrare: ecco le possibili cause

Fluido di trasmissione basso (manuale o automatico)

Se la quantità di liquido della trasmissione è bassa, il veicolo potrebbe avere problemi di retromarcia. Un basso livello di fluido della trasmissione può causare problemi di ogni tipo con gli ingranaggi, come slittamento delle marce, problemi di cambio e surriscaldamento degli ingranaggi.

È possibile che la retromarcia sia stata colpita da surriscaldamento se la trasmissione non ha abbastanza fluido per lubrificare e mantenere freschi gli ingranaggi e i componenti interni.

Se il fluido della trasmissione è scarso, rabboccarlo per vedere se il problema si risolve e cercare i segni di una perdita di fluido della trasmissione.

Sensore di posizione della trasmissione difettoso (automatico)

A volte è meglio partire dall’origine. Quando la vostra auto con cambio automatico entra in retromarcia utilizzando la leva del cambio, un sensore elettronico indica al modulo di controllo del gruppo propulsore che la trasmissione del veicolo deve essere inserita in retromarcia.

Se questo sensore inizia a guastarsi o subisce un malfunzionamento, potrebbe non consentire all’auto di inserire la retromarcia. Spesso l’auto entra in modalità “limp” e non è in grado di cambiare oltre la terza marcia.

Corpo valvola usurato (automatico)

Ogni cambio automatico è dotato di un corpo valvola. Si tratta di un grande componente a forma di labirinto che dirige il flusso del fluido idraulico verso le valvole. Questo è ciò che consente a un’auto di cambiare agevolmente le marce quando la situazione lo richiede.

Se il corpo valvola del cambio è difettoso, si può verificare un ritardo nel passaggio alla retromarcia o semplicemente non succede nulla dopo aver inserito la retromarcia e aver premuto l’acceleratore.

LEGGI ANCHE: