Noleggio con conducente in crisi: le nuove regole del decreto Salvini

Il contesto normativo del noleggio con conducente

Il settore del noleggio con conducente (NCC) in Italia sta affrontando una crisi senza precedenti a causa delle nuove normative introdotte dal decreto Salvini. Queste regole, emanate per combattere l’abusivismo, sono state accolte con forte opposizione da parte delle aziende del settore, che temono che le misure imposte possano compromettere la loro operatività e sostenibilità economica. Le aziende NCC, come Transfeero, hanno già espresso preoccupazione riguardo all’impatto negativo che queste nuove regole potrebbero avere sui loro investimenti e sulla loro capacità di operare in un mercato sempre più competitivo.

Le misure contestate del decreto Salvini

Tra le disposizioni più controverse del decreto vi è l’obbligo per gli operatori NCC di comunicare allo Stato i dati personali dei passeggeri e i dettagli del tragitto. Inoltre, è stato introdotto un tempo minimo di attesa di 20 minuti tra un cliente e l’altro, una misura che, secondo gli esperti del settore, potrebbe rallentare significativamente il servizio. Andrea Platania, Operations Manager di Transfeero, ha sottolineato come questa pausa obbligatoria possa risultare dannosa, specialmente in periodi di alta domanda, come durante eventi importanti o in città affollate come Roma e Milano.

Le conseguenze per le imprese del settore

Le nuove normative non solo complicano il lavoro quotidiano delle aziende NCC, ma rischiano anche di aumentare i costi operativi, che inevitabilmente ricadranno sui clienti. Questo scenario è particolarmente preoccupante in vista di eventi significativi come il Giubileo di Roma, dove l’industria del turismo è fondamentale per l’economia locale. Le aziende del settore, già provate dalla pandemia, si trovano ora a dover affrontare un contesto normativo che sembra favorire l’abusivismo piuttosto che combatterlo. Giuseppe Mele, Presidente CNA Fita NCC Lombardia, ha avvertito che l’introduzione di un foglio di servizio elettronico rappresenta un ulteriore carico burocratico che potrebbe mettere in difficoltà le piccole e medie imprese del settore.