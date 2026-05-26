Norris curioso della Gen4: la vittoria di Rowland e le sfide della Nissan

Lando Norris ha seguito l'E‑Prix di Monaco e ha espresso il desiderio di guidare una Gen4: intanto Oliver Rowland celebra la vittoria ma segnala problemi nel trovare fiducia in qualifica

Il weekend dell’E‑Prix a Monaco ha offerto più di una semplice gara: oltre alla vittoria di Oliver Rowland, la manifestazione ha richiamato l’attenzione di volti noti della Formula 1, con Lando Norris che si è presentato come ospite dei box Andretti. L’evento è diventato l’occasione per mettere sotto i riflettori la neonata GEN4, la monoposto che ha già suscitato curiosità per prestazioni e sensazioni di guida diverse rispetto al passato. Pubblicato il 19 Maggio 2026, questo aggiornamento racconta i commenti dei protagonisti e le implicazioni tecniche emerse in pista.

L’interesse di Norris per la Gen4 e cosa significa

La presenza di Lando Norris all’E‑Prix non è stata solo formale: l’inglese ha elogiato il livello della griglia di partenza e ha confessato la voglia di provare una monoposto elettrica della serie. Il suo interesse verso la GEN4 nasce dall’idea che sperimentare una macchina completamente elettrica possa offrire spunti utili anche per la sua carriera in Formula 1. In particolare, Norris ha parlato con piloti come Jake Dennis per confrontarsi su sensibilità di guida, gestione della potenza e strategie di gara, riconoscendo che, pur essendo discipline diverse, scambiare esperienze può essere formativo.

Gen4: un banco di prova per i top driver

La GEN4, mostrata anche in forma dimostrativa da figure come David Coulthard, promette performance vicine a quelle di categorie tradizionali come la Formula 2. Per un pilota di vertice, un test con questa vettura rappresenta un esperimento di traslazione tecnica: capire la coppia istantanea, la gestione dei livelli di potenza e la sensibilità dell’avantreno può arricchire il bagaglio di un guidatore abituato alle reazioni delle monoposto a combustione. L’interesse di Norris accende il dibattito sul possibile avvicinamento tra i due mondi motoristici.

Rowland: vittoria a Monaco e i punti da migliorare sulla Nissan

La vittoria di Oliver Rowland a Monaco ha riportato il britannico sul gradino più alto stagionale e ha riaperto la lotta al titolo con avversari come Mitch Evans, Edoardo Mortara e Pascal Wehrlein. Tuttavia, Rowland ha sottolineato come la squadra debba ancora lavorare sullo stato delle qualifiche: il problema principale riguarda la fiducia sull’avantreno, che tende a bloccarsi, rendendo difficile assemblare un giro perfetto in prova e quindi penalizzando la posizione di partenza.

Dettagli tecnici: dai 300 ai 350 kilowatt

Rowland ha spiegato che la gestione della potenza in visione di duelli e stint è fondamentale: con 300 kilowatt la Nissan si comporta in modo prevedibile, ma il passaggio ai 350 kilowatt richiede confidenza che al momento manca nei momenti chiave di ingresso e uscita dalle curve. Anche il conto con la neutralizzazione in pista (la FCY vista nel fine settimana) ha tolto riferimenti importanti per sfruttare al massimo il potenziale in qualifica. Il bilanciamento della vettura in gara è buono e l’efficienza è un punto di forza, ma il gap sul giro secco va colmato.

Il confronto fra Serie: opportunità e ostacoli

Le dichiarazioni di Norris e il lavoro di Rowland mettono in evidenza due facce della stessa evoluzione: da un lato la Formula E attrae talenti e curiosità per la tecnologia elettrica, dall’altro occorrono sviluppi per ridurre l’imprevedibilità percepita e valorizzare l’aspetto strategico e tecnico. Il richiamo di figure di rilievo della F1 non è nuovo—ci sono stati inviti pubblici rivolti anche ad altri big—ma il lancio della GEN4 potrebbe rendere più concreta la possibilità di test da parte di top driver.

Prospettive per i team e per il campionato

Per i team come la Nissan, i prossimi round rappresentano una cartina di tornasole: piste come Sanya e Shanghai offrono condizioni diverse che metteranno alla prova sia la capacità di adattamento dei piloti sia il lavoro di sviluppo dei tecnici. Se da un lato Sanya può favorire chi sa estrarre il massimo da un giro singolo, dall’altro Shanghai, più ampia e favorevole al gruppo, potrebbe premiare chi è più efficace nella gestione strategica e nell’efficienza durante la gara. Il campionato, con l’introduzione della Gen4, sembra destinato a nuove dinamiche di confronto.

Implicazioni sul lungo termine

L’interesse mostrato da un campione di F1 come Norris non è solo un fatto mediatico: segnala che la tecnologia della Formula E sta raggiungendo una maturità tale da essere considerata interessante anche dai vertici del motorsport tradizionale. Allo stesso tempo, le parole dei protagonisti su problemi pratici e tecnici ricordano che la transizione richiede adattamenti continui, soprattutto su aspetti come il grip anteriore, la gestione dei picchi di potenza e l’affidabilità delle soluzioni in gara.