Il nuovo Regolamento IVASS n. 56

Il settore delle assicurazioni auto sta per subire un cambiamento significativo grazie all’introduzione del Regolamento IVASS n. 56. Questo nuovo regolamento prevede la digitalizzazione del modulo di denuncia d’incidente, noto come modulo CAI, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza nella gestione e liquidazione dei sinistri. La digitalizzazione non solo semplificherà il processo per gli assicurati, ma contribuirà anche a ridurre i casi di frode, un problema che affligge il settore.

Compilazione online e firma digitale

Con l’entrata in vigore di questo regolamento, le compagnie assicurative saranno obbligate a fornire un servizio online per la compilazione del modulo di denuncia. Gli utenti potranno compilare il modulo direttamente da un’applicazione desktop o mobile, con la possibilità di firmarlo digitalmente. Questo approccio non sostituisce la modalità cartacea, ma offre un’alternativa che mira a rendere il processo più rapido e accessibile. La digitalizzazione del modulo CAI rappresenta un passo avanti verso l’innovazione nel settore assicurativo, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più orientato verso l’uso delle tecnologie digitali.

Tempistiche e adeguamenti per le compagnie assicurative

Le compagnie di assicurazione hanno un anno di tempo dalla pubblicazione del Regolamento in Gazzetta Ufficiale per adeguarsi a queste nuove disposizioni. Entro aprile 2026, dovranno garantire la disponibilità del modulo CAI in formato digitale, affiancato da quello cartaceo. Questo periodo di transizione è stato pensato per consentire alle compagnie di implementare le necessarie soluzioni tecniche e di formazione per il personale, assicurando così un servizio efficiente e conforme alle nuove normative.

Critiche e preoccupazioni

Nonostante i vantaggi previsti dalla digitalizzazione, alcune associazioni di consumatori e professionisti del settore hanno sollevato preoccupazioni riguardo all’adozione del modulo di denuncia sinistri digitale. Le critiche si concentrano sulla necessità di garantire che la firma elettronica utilizzata abbia la stessa valenza giuridica della firma autografa. Il Regolamento IVASS richiede che la sottoscrizione avvenga tramite una firma elettronica avanzata, escludendo quindi forme di firma meno sicure. Questo aspetto è cruciale per assicurare la validità delle dichiarazioni contenute nel modulo e per proteggere i diritti degli assicurati.