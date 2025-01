Dal 1° gennaio 2025 nuove limitazioni per i veicoli commerciali in caso di inquinamento

Le nuove restrizioni per i veicoli commerciali

Dal 1° gennaio 2025, Torino e le città limitrofe adotteranno misure antismog più severe, in particolare per i veicoli commerciali. In caso di allerta arancione, i veicoli commerciali Euro 5 diesel non potranno circolare, ampliando così le restrizioni già esistenti per le automobili e i veicoli destinati al trasporto di persone. Questa modifica rappresenta un passo significativo nella lotta contro l’inquinamento atmosferico, mirando a ridurre le emissioni nocive e migliorare la qualità dell’aria nella regione.

Le limitazioni strutturali e stagionali

Attualmente, Torino ha in atto limitazioni strutturali che vietano la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e merci di categoria Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. Queste restrizioni sono valide tutto l’anno, inclusi i giorni festivi. Inoltre, esistono misure stagionali che si applicano durante i periodi autunnali e invernali, con deroghe per alcune categorie di veicoli e percorsi esentati. Le nuove regole del 2025 si inseriscono in questo contesto, ampliando le limitazioni anche ai veicoli commerciali, che non potranno circolare dalle alle , tutti i giorni, festivi inclusi.

Misure emergenziali e sistema Move-In

Le misure emergenziali attualmente in vigore prevedono due livelli di restrizione che scattano solo in caso di superamento della soglia limite di concentrazione di PM10. Fino al , queste misure non si applicano ai veicoli commerciali Euro 5, ma dal 2025 la situazione cambierà drasticamente. È importante notare che i cittadini possono aderire al sistema Move-In, che consente un monitoraggio dei veicoli inquinanti e offre la possibilità di attenuare le limitazioni strutturali per i veicoli meno inquinanti. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per i conducenti di veicoli più ecologici di circolare liberamente, contribuendo così a una riduzione complessiva dell’inquinamento.

Impatto delle nuove misure sulla circolazione

Con l’entrata in vigore delle nuove misure, il livello rosso delle restrizioni non prevede più limitazioni per il traffico veicolare, ma si concentra esclusivamente sul blocco dei veicoli diesel Euro 5. Questo cambiamento avrà un impatto significativo sulla circolazione a Torino, specialmente per le aziende che dipendono dai veicoli commerciali per le loro operazioni quotidiane. Le nuove regole saranno attive già nei primi giorni del 2025, con un’applicazione immediata delle restrizioni in caso di allerta arancione. Pertanto, è fondamentale che i conducenti e le aziende si preparino a queste modifiche per evitare sanzioni e garantire la conformità alle nuove normative.