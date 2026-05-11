Nuova BMW Alpina Vision: teaser, dettagli e cosa aspettarsi

La prima immagine diffusa da BMW della nuova Alpina ha già acceso discussioni e ipotesi nelle community: il teaser, intenzionalmente sfocato e ripreso in controluce, rivela la sagoma di una vettura dal carattere gran turismo, con una linea di tetto marcatamente coupé e proporzioni che suggeriscono un passo lungo e solo due porte. Anche se la qualità dello scatto è scarsa, alcuni dettagli emergono con forza: un cofano pronunciato e un profilo elegante, elementi che spingono a pensare a una coupé di stampo tradizionale piuttosto che a un SUV o a una berlina.

La dicitura Vision nel nome indica che si tratta di una show car e non di un lancio commerciale immediato. BMW ha programmato la presentazione ufficiale al Concorso d’Eleganza Villa d’Este il 15 maggio 2026, evento dove la Casa tedesca ha spesso rivelato concept spettacolari. Negli ultimi anni la linea tra concept e produzione si è assottigliata: modelli come la Skytop e la Speedtop, inizialmente mostrati come prototipi, hanno poi visto una limitata produzione, suggerendo che alcune idee presentate a Villa d’Este possono tradursi in vetture reali.

Il concept e il debutto

Guardando il teaser è facile immaginare un progetto studiato per i collezionisti e gli appassionati: la nuova BMW Alpina Vision sembra voler incarnare il concetto di eleganza sportiva a basso volume. La scelta del nome, l’estetica e l’uso di elementi classici indicano una volontà di preservare il patrimonio del marchio, pur aggiornandolo. Se il passaggio alla produzione avverrà, è probabile che BMW eviti soluzioni completamente personalizzate, preferendo adattare componenti e piattaforme già esistenti per contenere i costi e garantire la fattibilità commerciale di una produzione in numeri ridotti.

Dove e quando

La cornice scelta per il debutto non è casuale: il Concorso d’Eleganza Villa d’Este è diventato negli anni un palcoscenico privilegiato per i concept BMW e per le manifestazioni di lusso automobilistico. L’appuntamento del 15 maggio 2026 offrirà ai visitatori la possibilità di valutare dal vivo proporzioni, finiture e dettagli della vettura, elementi che nelle foto teaser rimangono ambigui. Il Concorso funge spesso da banco di prova per idee che, dopo aver raccolto consenso, possono ricevere il via libera per una produzione limitata e curata nei dettagli.

Linee e ipotesi tecniche

Dal punto di vista stilistico la vettura sembra avvicinarsi alle dimensioni della Serie 8 Coupé, più che a quelle di una Serie 4, grazie a un cofano lungo e a una coda raccolta. L’immagine pubblicata sui canali ufficiali suggerisce anche tocchi tradizionali dell’Alpina come cerchi a molte razze e strisce laterali: dettagli che, secondo alcune anticipazioni, verranno ora applicati con tecniche artigianali, ad esempio verniciatura e rifiniture eseguite a mano. La combinazione di una carrozzeria blu rétro con interni in pelle coordinati rientra nella classica cifra estetica del marchio.

Motorizzazione e dettagli attesi

Nonostante il dibattito sul futuro elettrico del marchio, questo concept potrebbe nascondere sotto il cofano un motore termico. Indizi fotografici – tra cui un impianto di scarico con quattro terminali ellittici – fanno pensare a una configurazione V8, una scelta coerente per una coupé lussuosa ad alte prestazioni, mentre un V12 rimane più plausibile come esclusiva dei marchi di altissimo lusso presenti sotto lo stesso gruppo. In ogni caso, la decisione su motorizzazione e trasmissione dovrà bilanciare prestazioni, normative e l’identità storica di Alpina.

Il posizionamento nel gruppo BMW

La rinascita di Alpina come marchio di lusso sotto l’ombrello del Gruppo BMW viene pensata per “pochi intenditori”: prodotti realizzati in volumi limitati, assemblati negli stabilimenti BMW opportunamente aggiornati, con prezzi sensibilmente superiori alle BMW standard ma comunque distanti dalle cifre tipiche di Rolls-Royce. La strategia probabilmente privilegerà vetture grandi e costose, derivate da piattaforme di alta gamma come la Serie 7 aggiornata e la seconda generazione di X7, piuttosto che modelli di massa. Se la coupé ottenesse il via libera, sarebbe un chiaro segnale che Alpina intende ritagliarsi uno spazio esclusivo e distinto nella fascia alta del mercato.