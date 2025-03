Introduzione alla BMW X3 40d xDrive

La BMW X3 si arricchisce con l’arrivo della nuova variante diesel 40d xDrive, un SUV che promette prestazioni elevate e un’efficienza notevole grazie alla tecnologia mild hybrid. Questa versione, già ordinabile e in produzione dal maggio 2025, si rivolge a un pubblico specifico, in cerca di un veicolo che unisca comfort e potenza, ideale per chi ha necessità di trainare carichi pesanti come roulotte o barche.

Motore e prestazioni

Il cuore pulsante della BMW X3 40d xDrive è il motore a sei cilindri in linea della serie B57, supportato da un sistema mild hybrid a 48 Volt. Con una potenza complessiva di 303 CV (223 kW) e una coppia massima di 670 Nm, questo SUV si distingue per le sue prestazioni. Il motore a combustione interna da solo eroga 286 CV (210 kW) e una coppia di 650 Nm, mentre il motore elettrico integrato nella trasmissione automatica a otto rapporti aggiunge ulteriori 18 CV (13 kW) e 200 Nm di coppia. Grazie a questa combinazione, la X3 40d xDrive accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 245 km/h.

Comfort e dotazioni di serie

La nuova BMW X3 40d xDrive non è solo potenza, ma anche comfort. Il prezzo di partenza in Italia è di 73.800 euro, e la dotazione di serie include un sistema di navigazione avanzato, sedili sportivi anteriori regolabili elettricamente, un cambio automatico a otto rapporti e un climatizzatore automatico trizona. Per chi cerca un tocco di sportività in più, sono disponibili il pacchetto M Sport e il pacchetto M Sport Pro come optional. Inoltre, per coloro che necessitano di un gancio traino, BMW offre un’opzione con una capacità massima di traino di 2.500 kg, disponibile a un costo aggiuntivo di circa 1.200 euro.

Produzione e disponibilità

La produzione della BMW X3 40d xDrive avverrà presso gli stabilimenti di Rosslyn, in Sudafrica, e Spartanburg, in South Carolina, a partire dal 1° maggio 2025. Questo modello rappresenta un’importante evoluzione nella gamma X3, posizionandosi tra la precedente xDrive30d e la più sportiva X3 M40d, offrendo un equilibrio perfetto tra prestazioni e comfort.