La nuova Citroën C si distingue per il suo design audace e la versatilità degli interni.

Design audace e spazioso

La nuova Citroën C si presenta come un SUV compatto che cattura l’attenzione per il suo design audace e moderno. Rispetto al precedente modello, la Citroën C3 Aircross, questo nuovo SUV ha subito un restyling radicale, con linee più spigolose e proporzioni che ne esaltano la compattezza. Il frontale è caratterizzato da un logo Citroën ben visibile e da un cofano alto e piatto, che conferisce un aspetto robusto e imponente. Le fiancate muscolose e l’opzione del tetto bicolore, insieme ai mancorrenti, completano il look da vero SUV.

Con una lunghezza di 4,39 metri, la nuova Citroën C offre un abitacolo spazioso senza compromettere la manovrabilità. Il passo di 2,66 metri garantisce un’ottima abitabilità interna, mentre la larghezza di 1,79 metri rende la guida e il parcheggio in spazi ristretti un gioco da ragazzi.

Interni e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la Citroën C si distingue per i suoi sedili Advanced Comfort, che offrono un’ergonomia ottimale. Anche se le plastiche utilizzate sono dure, il gioco di colori a contrasto evita l’effetto economico, rendendo l’abitacolo accogliente e moderno. Tra le novità tecnologiche, spicca il display infotainment da 10 pollici, disponibile a partire dal secondo livello di allestimento, che rende l’interazione con il sistema multimediale semplice e intuitiva.

Un’altra caratteristica interessante è l’head-up display fisico, che fornisce informazioni di marcia senza distogliere l’attenzione dalla strada. Il climatizzatore, dotato di comandi fisici, è un ulteriore esempio di come Citroën abbia cercato di combinare praticità e tecnologia.

Motorizzazioni e prestazioni

La gamma motori della nuova Citroën C è ampia e variegata, con opzioni che vanno dal motore benzina 1.2 PureTech turbo da 100 CV, fino alla versione ibrida da 136 CV. Quest’ultima offre prestazioni elevate, con una velocità massima di 192 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8,8 secondi. Non manca nemmeno la versione elettrica e-C3 Aircross, che promette un’autonomia di oltre 300 km, rendendo questa SUV compatta adatta a diverse esigenze di mobilità.

Durante il test drive, la Citroën C ha dimostrato di essere un’auto ariosa e maneggevole, con sospensioni Advanced Comfort che garantiscono un ottimo livello di comfort. La guida è risultata precisa e divertente, con un’ottima tenuta di strada anche nelle curve più impegnative.

Prezzi e allestimenti

La nuova Citroën C è disponibile a partire da un prezzo di 19.700 euro per la versione benzina 1.2 PureTech 100 CV, mentre la versione ibrida parte da 25.800 euro. La versione elettrica, invece, ha un prezzo di partenza di 27.400 euro. Citroën offre diverse configurazioni e allestimenti, permettendo ai clienti di scegliere l’opzione più adatta alle loro esigenze.

In sintesi, la nuova Citroën C si presenta come un SUV compatto innovativo, con un design accattivante, interni spaziosi e una gamma di motorizzazioni adatta a ogni tipo di guidatore. Con la sua versatilità e le sue caratteristiche all’avanguardia, è destinata a diventare una delle auto più interessanti dell’anno.