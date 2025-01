Presentazione della Ducati Desmosedici GP25

Madonna di Campiglio ha fatto da cornice all’evento di presentazione della Ducati Desmosedici GP25, un momento atteso da appassionati e addetti ai lavori. La località, immersa nelle Dolomiti, ha accolto il Ducati Lenovo Team per svelare i dettagli della nuova moto e della formazione di piloti che affronterà il Campionato Mondiale MotoGP 2025. Con la prima gara fissata per il 2 marzo in Thailandia, l’atmosfera è carica di aspettative e ambizioni.

Novità tecniche e design accattivante

La Desmosedici GP25 si presenta con un design rinnovato, mantenendo il classico Rosso Ducati ma arricchito da dettagli fluo che richiamano la curva del logo ufficiale. Le novità tecniche introdotte promettono di migliorare le prestazioni della moto, un aspetto fondamentale per affrontare una stagione competitiva. Il Ducati Lenovo Team, reduce da un’annata di successi, punta a consolidare la propria posizione di leader nel campionato, con l’obiettivo di superare i risultati ottenuti nel 2024.

La coppia di piloti: Bagnaia e Márquez

La stagione MotoGP 2025 vedrà in pista una coppia di piloti d’eccezione: Pecco Bagnaia e Marc Márquez. Insieme, i due campioni vantano un impressionante palmarès di 11 titoli mondiali, un fattore che aumenta le ambizioni di Ducati per la nuova stagione. Bagnaia, al suo quinto anno con il team, ha espresso entusiasmo per la collaborazione con Márquez, considerato un valore aggiunto per lo sviluppo della moto. Dall’altro lato, Márquez ha descritto questa nuova avventura come una delle sfide più significative della sua carriera, pronto a dare il massimo per raggiungere nuovi traguardi.

Eventi e dichiarazioni significative

L’evento di presentazione, intitolato “Campioni in Pista”, ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti del mondo Ducati e dei partner coinvolti. Claudio Domenicali, CEO di Ducati, ha sottolineato l’importanza strategica di questa presentazione, evidenziando la filosofia di miglioramento continuo che guida l’azienda. Luigi Dall’Igna, direttore generale, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti nella stagione passata e ha ribadito l’intenzione di mantenere Ducati al vertice della MotoGP. I primi test della stagione sono programmati dal 5 al 7 febbraio al Sepang International Circuit, in Malesia, con gli shakedown test previsti dal 31 gennaio al 2 febbraio.

Un legame forte con i fan

Dopo la presentazione, i piloti Ducati hanno avuto l’opportunità di incontrare i fan in Piazza Sissi, nel cuore di Madonna di Campiglio. Questo momento di interazione è stato molto apprezzato, dimostrando il forte legame tra la squadra e i suoi sostenitori. Inoltre, il 22 gennaio, Bagnaia e Márquez rilasceranno la loro prima intervista ufficiale, trasmessa sul canale YouTube di Ducati, direttamente dalle nevi della SkiArea Madonna di Campiglio. La stagione si preannuncia ricca di emozioni e sfide, con Ducati pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia della MotoGP.