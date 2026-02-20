Nuova Mazda CX-6e: design Kodo, batteria LFP e prezzi competitivi

La Mazda CX-6e mescola linee Kodo, interni minimalisti con un grande schermo e una batteria LFP da 78 kWh: due allestimenti e autonomia fino a 484 km

Mazda presenta la CX-6e, secondo modello completamente elettrico

La Mazda CX-6e è il secondo modello completamente elettrico del marchio giapponese. Progettata in collaborazione con Changan, la vettura è stata adattata per il mercato europeo. Il costruttore punta a coniugare un linguaggio stilistico evoluto con una dotazione tecnologica di rilievo.

Le proporzioni risultano generose ma il profilo evita di apparire massiccio; la carrozzeria privilegia superfici pulite e dettagli aerodinamici. Le scelte tecniche includono una batteria LFP da 78 kWh, trazione posteriore e un motore da 258 CV con 290 Nm di coppia. Il progetto mira a un equilibrio tra prestazioni e autonomia, con sistemi di ricarica rapida pensati per l’uso quotidiano e per i viaggi più lunghi.

Design esterno e dimensioni

Il progetto prosegue l’equilibrio tra prestazioni e autonomia esposto in precedenza, trasferendolo al linguaggio della carrozzeria. La vettura adotta il linguaggio Kodo con linee tese e una silhouette che enfatizza la larghezza senza aggressività. La lunghezza complessiva è di circa 4,85 metri e il passo è pari a 2,902 metri, parametri che favoriscono l’abitabilità interna e una capacità di carico significativa. Sul piano aerodinamico sono presenti spoiler sul terzo montante e specchietti digitali pensati per migliorare l’efficienza.

Dettagli funzionali

Tra gli elementi pratici si segnalano passaruota pronunciati e cerchi disponibili fino a 21 pollici, oltre a soluzioni per la gestione dei flussi d’aria. All’anteriore il vano motore tradizionale lascia spazio a un frunk da 80 litri, utile per riporre cavi di ricarica o piccoli bagagli. Al posteriore il bagagliaio parte da 468 litri e arriva a 1.434 litri abbattendo la seconda fila, valore che aumenta la versatilità nell’uso quotidiano. Ulteriori dettagli tecnici saranno comunicati in occasione del lancio commerciale.

Abitacolo, tecnologia e comfort

Dopo le specifiche tecniche anticipate, l’abitacolo accentua l’orientamento verso il minimalismo. Il design interno si ispira al concetto giapponese del ma, che privilegia spazio, ordine e luminosità. Gli arredi puntano a una sensazione di ampiezza e a una fruizione semplice dei comandi.

Al centro della plancia domina un ampio display ultra-wide: un pannello da 26 pollici che integra strumentazione e infotainment. Il sistema consente funzioni indipendenti per conducente e passeggero, con interfacce separate per controllo e intrattenimento. La qualità dei materiali e l’assemblaggio rimandano al segmento premium, con finiture curate e combinazioni cromatiche differenziate tra gli allestimenti. Le specifiche finali e le dotazioni complete saranno confermate in occasione del lancio commerciale.

Comfort e soluzioni hi-tech

Dopo la conferma delle dotazioni al lancio commerciale, l’abitacolo accentua il comfort con soluzioni originali. I poggiatesta anteriori integrano altoparlanti e prevedono canali separati per il guidatore e il passeggero, per un’esperienza audio personalizzata. Alcuni comandi restano tradizionali, come la regolazione manuale del piantone dello sterzo.

Il tetto panoramico è dotato di una tendina elettrica e la zona posteriore offre display touch posteriori per il controllo di clima e comfort. La combinazione di elementi digitali e controlli meccanici mira a coniugare ergonomia e immediatezza d’uso.

Motore, batteria, autonomia e ricarica

Dal punto di vista tecnico, la Mazda CX-6e monta una batteria LFP da 78 kWh. L’unità alimenta un motore elettrico da 190 kW e 290 Nm, collegato a un riduttore monorapporto sull’asse posteriore. La casa dichiara uno 0-100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima limitata a 185 km/h. L’autonomia WLTP raggiunge fino a 484 km con cerchi da 19 pollici; con ruote da 21 pollici e specchietti digitali la stima cala a circa 468 km.

Per la ricarica la CX-6e supporta fino a 195 kW in corrente continua, permettendo il passaggio dal 10% all’80% in circa 24 minuti su colonnine adeguate. In corrente alternata il caricatore di bordo gestisce fino a 11 kW trifase tramite connettore Type 2, soluzione adatta per la ricarica domestica o aziendale.

Allestimenti, prezzi e produzione

La Mazda propone la CX-6e in due allestimenti: Takumi e Takumi Plus. Il listino parte da 46.750 euro per la versione base. La versione Plus è offerta a 49.750 euro e introduce cerchi da 21 pollici, sedili bicolore e posteriori riscaldati e ventilati, oltre agli specchietti digitali di serie.

La produzione è affidata a stabilimenti cinesi in collaborazione con Changan, mentre la messa a punto è stata curata dal centro R&D europeo. Dal punto di vista tecnico, gli interventi europei hanno riguardato assetto e sospensioni per adeguare il comportamento alle aspettative di guida locali. Complessivamente la Mazda CX-6e punta su un design distintivo, interni tecnologici e una piattaforma elettrica studiata per bilanciare autonomia reale e prestazioni, mantenendo un’offerta commerciale chiara e concorrenziale.