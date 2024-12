Un design rinnovato per la nuova Subaru Forester

La nuova Subaru Forester 2025 si distingue per un design che, pur mantenendo le proporzioni tipiche della casa giapponese, presenta un’evidente evoluzione estetica. La sesta generazione del modello, che sarà disponibile in Italia a partire da gennaio 2025, si fa notare per il frontale imponente, caratterizzato da una mascherina centrale che si estende fino ai fari a LED, ora posizionati più in alto. Questo cambiamento non solo conferisce un aspetto più robusto, ma avvicina anche il design della Forester a quello dei truck americani, un elemento che potrebbe attrarre un pubblico più ampio.

Interni e comfort: praticità e tecnologia

All’interno, la nuova Forester continua a puntare sulla praticità, con un abitacolo che si discosta dalle tendenze minimaliste attuali. La plancia e il tunnel centrale sono stati leggermente ridisegnati, mentre il nuovo display centrale di infotainment da 11,9 pollici offre funzionalità semi-touch, mantenendo comandi fisici per le funzioni principali. Questo approccio garantisce un’interazione intuitiva, permettendo di gestire facilmente la climatizzazione e la musica senza distrarsi dalla guida. Inoltre, la presenza di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless rende la connessione con i dispositivi mobili ancora più semplice.

Sicurezza avanzata: il sistema EyeSight

Uno dei punti di forza della nuova Subaru Forester è senza dubbio il sistema di sicurezza EyeSight, che si avvale di telecamere e radar per monitorare l’ambiente circostante. Con 15 funzionalità, tra cui il sistema di frenata automatica agli incroci e il monitoraggio del conducente, la Forester si propone come un veicolo sicuro e affidabile. La nuova generazione di EyeSight include anche un sistema che può intervenire in caso di malore del conducente, rallentando e fermando l’auto in sicurezza, un’innovazione che potrebbe rivelarsi fondamentale in situazioni di emergenza.

Prestazioni e trazione integrale: un SUV versatile

Dal punto di vista delle prestazioni, la nuova Forester è equipaggiata con un motore 2.0 litri 4 cilindri Boxer, che, sebbene abbia subito una leggera diminuzione di potenza, continua a garantire un’esperienza di guida soddisfacente. La trazione integrale Symmetrical All Wheel Drive, unita al sistema X-Mode, offre un’ottima aderenza su terreni difficili, rendendo la Forester adatta sia per l’uso urbano che per le avventure off-road. Con un’altezza da terra di 220 mm, il veicolo è in grado di affrontare anche i percorsi più impegnativi senza difficoltà.

Conclusioni e disponibilità

La nuova Subaru Forester 2025 si presenta come un SUV che riesce a coniugare tradizione e innovazione, mantenendo i valori fondamentali della marca mentre si adatta alle esigenze del mercato moderno. Con un prezzo di partenza di 41.950 euro, la Forester offre un equipaggiamento ricco e funzionalità avanzate, rendendola una scelta interessante per chi cerca un veicolo versatile e sicuro. Gli appassionati del marchio possono già prenotarla a partire da novembre 2024, con un’ottima opportunità di sconto al lancio.