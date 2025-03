Scopri come il dispositivo alcolock cambierà le regole per i conducenti in stato d'ebbrezza.

Introduzione dell’alcolock nel Codice della Strada

Le recenti modifiche al Codice della Strada italiano hanno introdotto una misura innovativa per contrastare la guida in stato d’ebbrezza: l’obbligo di installare un dispositivo alcolock sui veicoli dei trasgressori. Questo dispositivo, che impedisce l’avviamento del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore a zero, rappresenta un passo significativo verso la sicurezza stradale. L’entrata in vigore di questa normativa attendeva solo l’emanazione del decreto attuativo, ora finalmente disponibile.

Dettagli del decreto e modalità di applicazione

Il nuovo comma 9-ter dell’articolo 186 del Codice della Strada stabilisce che i conducenti condannati per guida in stato d’ebbrezza, con tassi alcolemici superiori a 0,8 g/l, dovranno installare un dispositivo alcolock sui loro veicoli. Questo obbligo durerà per un periodo di due o tre anni, a seconda della gravità della violazione. Il dispositivo alcolock dovrà essere installato a spese del trasgressore, con un costo stimato di circa 2.000 euro. La normativa prevede che il veicolo non possa essere avviato se il conducente non supera il test di alcol, garantendo così una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Caratteristiche e requisiti del dispositivo alcolock

Il dispositivo alcolock deve rispettare specifiche normative europee, in particolare la norma EN 50436, e deve essere dotato di un sigillo che ne impedisca la manomissione. Gli installatori autorizzati sono responsabili della corretta installazione e devono fornire un certificato di taratura del dispositivo. In caso di controlli, il guidatore deve esibire la documentazione necessaria, inclusa la dichiarazione d’installazione. È fondamentale che il dispositivo funzioni correttamente, poiché la guida senza alcolock o con un dispositivo manomesso comporterà sanzioni severe.

Implicazioni per i conducenti e la sicurezza stradale

Questa nuova misura mira a ridurre gli incidenti stradali causati dalla guida in stato d’ebbrezza, un problema che affligge molte nazioni. Con l’introduzione dell’alcolock, i conducenti saranno incentivati a mantenere un comportamento responsabile al volante. Inoltre, il decreto prevede che le officine autorizzate siano in grado di installare e mantenere questi dispositivi, garantendo così un’implementazione efficace della normativa. La speranza è che, con l’entrata in vigore di queste misure, si possa assistere a una diminuzione significativa degli incidenti stradali legati all’alcol.