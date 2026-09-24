Formula E rinnovata: scopri il nuovo logo, i cinque pilastri strategici e il salto tecnico della Gen4.

Il 23 settembre 2026, nel cuore di Londra, la FIA Formula E ha tenuto una conferenza stampa per annunciare la sua nuova identità visiva. L’evento ha segnato l’inizio ufficiale di un restyling che coincide con il debutto della rivoluzionaria monoposto Gen4 e con la stagione più ricca di sempre, composta da ventuno tappe su continenti diversi. Accanto alla nuova grafica, la federazione ha confermato la collaborazione globale con Disney+ per la diffusione digitale dei contenuti, una mossa pensata per avvicinare il pubblico più giovane.

La decisione di rinnovare l’immagine non è stata dettata solo da esigenze estetiche, ma da una strategia più ampia che vuole allineare il linguaggio visivo alle recenti innovazioni tecniche e ai nuovi formati di gara, in particolare E-Prix Unleashed. Il nuovo look è progettato per garantire una lettura immediata su schermi di diverse dimensioni, dai grandi televisori alle piccole display di smartphone, e per enfatizzare la velocità e la modernità della competizione.

Un logo pensato per la velocità e la continuità

Al centro del restyling spicca un logo affilato che richiama il concetto di movimento inesorabile. All’interno delle linee slanciate sono celati dei riferimenti stilizzati alle lettere “F” ed “E”, simboli della ricerca costante di progresso. Questa scelta grafica permette al marchio di risultare immediatamente riconoscibile sia sulla carrozzeria delle vetture, sia durante le trasmissioni televisive, sia nei feed dei social media.

Applicazioni su tutti i supporti

Il nuovo pacchetto visivo include una tipografia esclusiva, una palette di colori ad alta intensità e una serie di grafiche animate. Le animazioni e i layout dinamici sono stati studiati per mantenere la chiarezza delle informazioni anche quando le monoposto raggiungono velocità superiori ai 320 km/h. Il risultato è una presentazione coerente che valorizza sia l’aspetto sportivo sia quello tecnologico della serie.

I cinque pilastri della nuova identità

La responsabile marketing, Ellie Norman ha illustrato le cinque direttrici su cui poggia la rinnovata immagine. Il primo pilastro sottolinea velocità, tecnologia e competizione evidenziando le prestazioni estreme delle vetture. Il secondo punta sulla rilevanza culturale con iniziative che spaziano dal gaming alla moda per conquistare una audience globale. Il terzo ribalta il concetto di sostenibilità, presentandola non come un compromesso ma come motore primario dell’innovazione. Il quarto pilastro garantisce evoluzione per i fan storici mantenendo i valori fondanti ma con un linguaggio più attuale. Infine, il quinto pilastro offre una piattaforma flessibile per costruttori, sponsor e città, consentendo una personalizzazione grafica che risponde alle esigenze di un pubblico sempre più giovane.

Gen4, E-Prix Unleashed e calendario record

La Gen4 rappresenta il salto tecnico più importante nella storia della Formula E: un telaio più aerodinamico, una capacità di recupero energia potenziata e una potenza che supera i 320 km/h. Oltre alla pura velocità, la nuova monoposto richiede una gestione intelligente dell’energia, trasformando la gara in una vera e propria sfida di efficienza. Questo elemento rende la competizione quasi una doppia corsa, dove strategia e potenza si intrecciano in ogni sorpasso.

Il nuovo format E-Prix Unleashed introduce sprint più brevi e intensi nei weekend in cui il calendario prevede doppie prove, come Jaddah, Berlino e Monaco. Con un totale di ventuno tappe, la stagione 2026/27 sarà la più estesa mai realizzata, offrendo ai fan più contenuti e alle città ospitanti una vetrina tecnologica senza precedenti. La partnership con Disney+ garantirà la diffusione simultanea di questi eventi su più piattaforme, assicurando che l’esperienza sia fruibile sia in televisione che su dispositivi mobili.