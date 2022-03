Nuovo SUV coupé Peugeot 408: prime informazioni

La nuova Peugeot 408 potrebbe essere in arrivo e, per fortuna, non ci sono molti dubbi in merito. Sorprendentemente, una 308 station wagon non è una sorpresa in montagna. Ma chiunque sappia qualcosa della vecchia generazione della compatta di Peugeot si renderà presto conto che qualcosa non va nelle foto pubblicate sull’account Instagram di Stephan Barral.

Più lunga e più alta di una 308 standard, questa versione ha anche aggiunto delle protezioni per la carrozzeria sopra le ruote. Un trucco piuttosto importante confermato dall’aggiunta di parti di carrozzeria tra le porte anteriori e posteriori.

Ovviamente, questa carrozzeria di una vecchia 308 imbottita di ormoni nasconde un’altra piattaforma rispetto alla EMP2 V2. Su quest’ultima è stata costruita la seconda generazione della vettura di Sochaux. Poiché Peugeot non ha mai avuto in mente di inventare una variante rialzata come la 508 RXH, c’è solo una soluzione: la prima uscita di un mulo della prossima 408!

Peugeot 408: benzina, diesel e ibrido ricaricabile

Previsto alla fine del 2022, il primo SUV coupé basato sul 308 ha la missione di competere con la Renault Arkana. Per farlo, questa 408 dovrà diventare ancora più alta della 308 (4,37 m). Non è certo che il divario di 20 cm con la Losange sarà chiuso, ma il SUV coupé del Leone dovrebbe superare i 4,60 m di lunghezza. Ciò sarà a grande vantaggio dello spazio interno, che non è ancora il punto forte dell’attuale 308.

La presenza dei passaruota fatti in casa conferma anche l’allungamento delle piste inerente all’uso dell’architettura EMP2 V3.

Nell’abitacolo, il cruscotto della vecchia 308 è ancora lì. Ciò conferma che questo mulo non è probabilmente nuovo. Ma non c’è dubbio che il prossimo SUV coupé 408 avrà le stesse caratteristiche della berlina. Proprio come a livello meccanico, con il riutilizzo dei ben noti 1.2 PureTech 130 e 1.5 BlueHDi 130.

A differenza dell’Arkana, la futura 408 dovrebbe essere disponibile solo come ibrido plug-in, con le trasmissioni da 180 e 225 CV identiche alla berlina. Tuttavia, né una variante a quattro ruote motrici da 300 CV – come sulla 3008 – né una versione 100% elettrica sono previste su questo primo SUV coupé.