Stellantis ha annunnciato un nuovo SUV elettrico francese. Attualmente sollecitata dal governo francese a fare qualcosa per riportare in Francia la Peugeot e-208, la casa automobilistica rivale ha puntato tutto sulla produzione delle sue auto elettriche in Francia.

L’annuncio odierno di un importante piano di investimenti da 160 milioni di euro per lo stabilimento di Rennes avrebbe potuto far pensare che Stellantis si stesse preparando a rimpatriare la piccola auto elettrica. Ma per il momento non è così: Rennes si prepara a diventare elettrica, ma per un modello completamente diverso e molto più spazioso.

Stellantis annuncia un nuovo SUV elettrico francese

Mentre la prossima Peugeot e-3008 sarà assemblata nella Francia orientale, nello stabilimento di Rennes sarà prodotto un SUV elettrico a partire dal 2025. Come il suo cugino con il leone, sarà basato sulla piattaforma STLA-Medium, il che ci lascia poche opzioni: la futura DS7 elettrica (che è più probabile venga assemblata in Italia) o la prossima Citroën C5 Aircross 100% elettrica e la Opel Grandland a batteria.

E poiché a Rennes si produce già l’attuale C5 Aircross, sarebbe logico parlare qui del suo successore a emissioni zero.

In ogni caso, l’offensiva elettrica di Stellantis si preannuncia importante nella seconda metà del decennio, con l’arrivo di numerosi modelli di Lancia, DS, Alfa Romeo, Peugeot e Citroën. Ma il modello più venduto, la Peugeot e-208, non sarà seguito da altri ancora per qualche tempo, poiché Stellantis non sta attualmente prendendo in considerazione progetti basati sulla piattaforma STLA Small.

