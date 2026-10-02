Bridgestone riprende la pista FIA come unico fornitore per la Formula E, introducendo pneumatici ad alte prestazioni e a forte contenuto riciclato per le futuristiche monoposto Gen4.

Il produttore giapponese Bridgestone è tornato sul podio dei campionati mondiali della FIA dopo un intervallo di sedici anni. L’azienda, che aveva chiuso la collaborazione con la Formula 1 nell’edizione del 2010, ha siglato un contratto che la rende fornitore esclusivo di pneumatici per la classe elettrica più avanguardista, la Formula E, con una validità fino al 2030.

Il nuovo accordo e il debutto delle monoposto Gen4 a Jeddah

L’intesa prevede che Bridgestone equipaggerà tutte le monoposto della cosiddetta Gen4 la generazione di veicoli elettrici che prenderà il via il 18-19 dicembre 2026 a Jeddah, in Arabia Saudita. L’evento di presentazione, tenutosi a Roma vicino al Technical Center Europe di Castel Romano, ha visto la partecipazione di alti rappresentanti della FIA della Formula E, dei team, dei piloti e dei media internazionali. Yasuhiro Morita Global CEO di Bridgestone Corporation, ha sottolineato l’entusiasmo per questo ritorno in una competizione che punta a ridurre l’impatto ambientale del motorsport.

Pneumatici Potenza Gen4: performance e tecnologie avanzate

I nuovi Potenza Gen4 sono stati concepiti per gestire la potenza di picco di 600 kW (≈ 813 CV) capace di spingere le vetture da 0 a 100 km/h in circa 1,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 4,4 secondi. Rispetto alla precedente Gen3 Evo, la potenza in gara è aumentata del 50 %, consentendo accelerazioni 1,5 secondi più rapide. Per mantenere il controllo su queste prestazioni, Bridgestone ha introdotto una duplicazione di specifiche il classico pneumatico da asciutto Potenza Gen4 e, per la prima volta, il modello Typhoon Tyre dedicato alle condizioni di pioggia intensa.

Dettagli tecnici della mescola

Le mescole sono state sviluppate con una percentuale del 65 % di materiali riciclati e rinnovabili, tra cui gomma naturale certificata, silice proveniente dalla lolla di riso e nerofumo derivato da pneumatici a fine vita. L’intero ciclo produttivo, dal trasporto al riciclo, è alimentato prevalentemente da energia rinnovabile riducendo al minimo le emissioni di CO₂ associate alla fabbricazione delle gomme.

Impegno di Bridgestone verso la sostenibilità nel motorsport

Il nuovo pacchetto Potenza Gen4 si inserisce in una strategia più ampia di Bridgestone, che punta a posizionare la sostenibilità al centro della propria offerta sportiva. Oltre alla composizione delle mescole, l’azienda ha introdotto un nuovo logo e una grafica distintiva, entrambi pensati per evidenziare il legame tra prestazioni elevate e rispetto ambientale. Il progetto è stato presentato da Hiroshi Imai Chief Product Officer Global Motorsports, e Emilio Tiberio West CTO, i quali hanno evidenziato come le tecnologie adottate possano diventare un punto di riferimento per altre categorie motoristiche.