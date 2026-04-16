Offerta lancio Lancia Ypsilon Turbo 100: vantaggi e contro

La Lancia Ypsilon Turbo 100 è proposta in un pacchetto con sconto e finanziamento a maxi rata finale: ecco cosa include e a chi conviene

La Lancia Ypsilon Turbo 100 torna sotto i riflettori con una proposta commerciale mirata: il prezzo di partenza pubblicizzato viene ridotto e abbinato a un piano di rimborso pensato per contenere la spesa mensile, ma con una rata finale significativa. L’iniziativa è valida fino al 30 aprile 2026 e riguarda l’allestimento d’accesso del modello, il cui prezzo di listino è di 22.200 euro (IPT e contributo PFU esclusi). Prima di sottoscrivere, è utile comprendere la composizione dell’offerta, gli oneri finanziari e le opzioni disponibili a scadenza del contratto.

Che cosa offre la promozione

Con la promozione il prezzo scende a 15.950 euro, grazie a uno sconto netto rispetto al listino. Il piano prevede un anticipo contenuto e 36 rate totali: 35 mensilità da 99 euro ciascuna e una maxi rata finale pari al valore garantito futuro di 12.681,10 euro. Nel pacchetto è compreso il servizio Identicar per 12 mesi, indicato tra gli elementi aggiuntivi che arricchiscono l’offerta. Questa struttura mira a rendere l’ingresso nel modello più accessibile in termini di liquidità mensile, pur non modificando il costo complessivo del veicolo.

Dettagli economici del finanziamento

Dal punto di vista numerico il finanziamento presenta valori chiave che conviene valutare: anticipo 3.660 euro, importo totale del credito 12.561,29 euro e importo totale dovuto 16.178,49 euro. Il contratto include spese di istruttoria di 395 euro e spese incasso rata di 3,5 euro. I tassi applicati sono un TAN fisso del 7,99% e un TAEG del 10,96%, che fanno salire gli interessi a oltre 3.000 euro nel periodo contrattuale. È quindi fondamentale leggere il piano ammortamento per capire l’effettivo impatto economico.

Opzioni e limiti a scadenza

A fine contratto il cliente dispone di tre strade principali: estinguere la maxi rata e diventare proprietario, rifinanziare l’importo residuo con una nuova soluzione creditizia oppure restituire il veicolo. Chi sceglie la restituzione deve osservare il limite chilometrico previsto, fissato in 30.000 km complessivi: in caso di superamento si applica un addebito di 0,1 euro/km. Queste opzioni rendono la formula interessante per chi preferisce cambiare auto con frequenza, mentre chi intende tenere la vettura a lungo dovrà considerare l’impatto della maxi rata.

Vincoli di approvazione e cumulabilità

L’offerta è subordinata a approvazione finanziaria e non è cumulabile con altre promozioni in corso: questo limita la possibilità di ottenere condizioni ulteriormente migliorative. Inoltre, la presenza della rata residua elevata implica che il risparmio iniziale sul prezzo non corrisponde necessariamente a un minor esborso globale. È pertanto consigliabile confrontare il totale dovuto con altre formule (acquisto diretto, altri piani di leasing o noleggio) prima di decidere.

Pro e contro: a chi conviene davvero

I principali vantaggi sono evidenti: uno sconto immediato sul listino superiore ai 6.000 euro, una rata mensile percepita come accessibile e servizi inclusi che migliorano il pacchetto. Sul fronte opposto, il costo complessivo del credito aumenta sensibilmente il prezzo finale: l’importo totale dovuto supera i 16.000 euro e il TAN e il TAEG non sono trascurabili. Chi pianifica di conservare l’auto a lungo o percorre molti chilometri dovrebbe valutare alternative per evitare costi aggiuntivi o la necessità di rifinanziare la maxi rata.

Consigli pratici prima della firma

Prima di aderire, è opportuno simulare il piano finanziario confrontando importo totale dovuto, interessi e eventuali spese accessorie. Leggere il contratto con attenzione per comprendere il funzionamento del Valore Garantito Futuro e le condizioni di restituzione può evitare sorprese. Infine, considerare il profilo d’uso: la promo è indicata per chi privilegia una liquidità mensile ridotta o intende sostituire l’auto dopo pochi anni; meno adatta a chi desidera una proprietà a lungo termine senza oneri residui.