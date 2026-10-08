Fan di Formula 1 e amante del comfort, troverete nel nuovo pantaloncini Singapore l’unione perfetta tra design sportivo e tecnologia tessile. L’offerta, valida solo per un periodo limitato, permette di risparmiare fino al 50 % rispetto al prezzo di listino grazie al codice promozionale SPEED. Il prodotto è già disponibile in magazzino, pronto per essere spedito, e si presenta con una taglia standard che copre le esigenze della maggior parte degli appassionati.

Dettagli dell’offerta e prezzo scontato

L’articolo, indicato con ID prodotto 203687385, viene proposto a 13,00 € se si inserisce il codice SPEED rispetto al prezzo regolare di 26,00 €. La promozione è accompagnata da un timer in tempo reale che indica il tempo residuo per approfittare dello sconto, creando un senso di urgenza. L’acquisto è possibile sia da desktop che da dispositivi mobili, e non è richiesto alcun importo minimo per sbloccare la riduzione.

Modalità di utilizzo del codice promozionale

Per applicare il codice SPEED basta inserirlo nel campo dedicato al checkout prima di finalizzare l’ordine. Il sistema aggiornà automaticamente il totale, mostrando l’importo di 13,00 € già scontato. La procedura è compatibile con le principali modalità di pagamento, tra cui Visa, MasterCard, Amex, PayPal, JCB e Maestro.

Caratteristiche tecniche e comfort termico

I pantaloncini sono realizzati con un tessuto sintetico a rapido assorbimento, progettato per favorire la traspirazione anche quando la temperatura supera i 30 °C. Il design da gara richiama le livree ufficiali dei team di Formula 1, mentre le linee ergonomiche garantiscono libertà di movimento sia in pista che nella vita quotidiana. Inoltre, la cintura elastica con cordino regolabile assicura una vestibilità personalizzata, evitando fastidi durante le attività prolungate.

Benefici del materiale traspirante

Grazie alla struttura a micro-fibra, il capo assorbe il sudore e lo rilascia all’esterno, mantenendo la pelle asciutta e fresca. Questo è particolarmente utile per le giornate estive a Singapore, dove l’umidità è elevata e le temperature possono far sudare anche chi è sedentario.

Spedizione, resi e assistenza clienti

La consegna avviene entro pochi giorni lavorativi in tutta l’Unione Europea, con tracking disponibile direttamente dal profilo utente. Fanatics garantisce un res​o gratuito entro 90 giorni permettendo di restituire il prodotto se non soddisfa le aspettative. La politica di recesso è valida solo per la UE/SEE e trova i dettagli nella sezione dedicata del sito.

Supporto post-acquisto

Il servizio clienti è attivo tramite chat, e-mail e telefono, pronto a fornire assistenza su qualsiasi dubbio relativo a taglie, pagamenti o tracciamento dell’ordine. Inoltre, una tabella taglie dettagliata è accessibile prima dell’acquisto, così da scegliere la misura più adatta senza sorprese.