Un evento di portata internazionale

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, in programma dal 6 febbraio al , si preannunciano come un evento straordinario, capace di attrarre l’attenzione di oltre 3.500 atleti provenienti da 92 nazioni. Questo grande evento sportivo, che non si svolge in Italia dal 2006, quando Torino ospitò i Giochi, rappresenta un’importante opportunità per il nostro paese di mostrare al mondo la propria ospitalità e organizzazione.

Il ruolo di Stellantis come partner automotive

Fiat, insieme ai suoi marchi storici come Alfa Romeo, Lancia e Maserati, sarà il partner automotive ufficiale delle Olimpiadi. Questi brand del Gruppo Stellantis forniranno il parco vetture di servizio e rappresentanza per tutta la durata dell’evento. Sebbene i dettagli sui modelli specifici siano ancora da definire, ci sono già alcune anticipazioni sui veicoli che potrebbero essere utilizzati durante i Giochi.

Modelli attesi e sostenibilità

Tra i modelli più attesi, la nuova Alfa Romeo Stelvio, un SUV medio elettrico, potrebbe fare la sua comparsa in occasione delle Olimpiadi. Questo veicolo si allinea perfettamente con il progetto di sostenibilità di Milano Cortina 2026, un evento che richiederà spostamenti significativi tra le due località. Inoltre, si prevede la presenza della Junior in versione elettrica e della Tonale plug-in, che rappresentano il futuro della mobilità sostenibile.

Fiat e la Grande Panda

Fiat, dal canto suo, potrebbe presentare la Grande Panda come ambasciatrice del marchio. Tuttavia, la scena potrebbe essere rubata dalla nuova Giga Panda, un SUV compatto a 7 posti, che si preannuncia come un modello innovativo e versatile. Questo veicolo, atteso con grande curiosità, potrebbe essere disponibile anche in versione elettrica, contribuendo così alla transizione verso una mobilità più ecologica.

Lancia e Maserati: il futuro delle ammiraglie

Per quanto riguarda Lancia, la Ypsilon sarà l’unico modello disponibile, presumibilmente in versione elettrica, mentre Maserati si concentrerà su modelli come il Grecale e il GranTurismo. Questi veicoli, disponibili sia con motorizzazioni benzina che elettriche, saranno fondamentali per garantire il trasporto di atleti e staff durante l’evento. Con l’addio a modelli iconici come Ghibli e Levante, Maserati punta a consolidare la propria immagine attraverso modelli sportivi e di lusso.

Un’opportunità per il settore automotive italiano

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina rappresentano non solo un’importante manifestazione sportiva, ma anche un’opportunità unica per il settore automotive italiano di mostrare le proprie innovazioni e il proprio impegno verso la sostenibilità. Con una flotta di veicoli all’avanguardia, Stellantis avrà l’occasione di mettere in risalto la qualità e l’affidabilità dei propri marchi, contribuendo a un’immagine positiva dell’industria automobilistica italiana nel contesto internazionale.