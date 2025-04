Omoda e Jaecoo: nuovi SUV elettrici in arrivo in Italia nel 2025

Il debutto al Salone di Shanghai 2025

La famiglia Omoda e Jaecoo si sta espandendo con l’arrivo di due nuovi SUV che promettono di rivoluzionare il mercato automobilistico. Al Salone di Shanghai 2025, i visitatori potranno ammirare la Omoda 7 SHS e la versione completamente elettrica della Jaecoo 5. Questi modelli non solo rappresentano un passo avanti nella tecnologia automobilistica, ma sono anche progettati per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente.

Omoda 7: prestazioni e tecnologia

La Omoda 7 è dotata di un innovativo Super Hybrid System, che combina un motore a benzina turbo da 1.5 litri con due unità elettriche. Questa configurazione permette di ottenere un’autonomia complessiva di 1.250 km, un dato che è stato confermato da test condotti in Cina. Il sistema ibrido non solo offre prestazioni elevate, ma garantisce anche una maggiore efficienza energetica, rendendo la Omoda 7 una scelta ideale per chi cerca un SUV versatile e sostenibile.

Jaecoo 5: l’evoluzione elettrica

Accanto alla Omoda 7, la Jaecoo 5 si presenta come un SUV compatto a zero emissioni. Con una lunghezza di 4,38 metri, questo modello è spinto da un’unità elettrica da 200 CV e una batteria da 67 kWh, che offre un’autonomia di circa 400 km. Il design muscoloso della Jaecoo 5 rimane invariato rispetto alla versione a benzina, ma sotto il cofano si cela una tecnologia all’avanguardia che promette di attrarre gli automobilisti più esigenti.

Prospettive per il mercato italiano

Entrambi i modelli, Omoda 7 e Jaecoo 5, arriveranno in Italia entro la fine del 2025, completando una gamma in continua espansione. Con il recente lancio della Omoda 9, il marchio cinese sta dimostrando di voler conquistare il mercato europeo con veicoli che uniscono design accattivante e tecnologia avanzata. Anche se i dettagli sui prezzi non sono ancora stati rivelati, l’attesa per questi nuovi SUV è palpabile, e gli appassionati di auto elettriche non vedono l’ora di scoprire le novità che Omoda e Jaecoo hanno in serbo.