Design e interni dell’Opel Frontera

L’Opel Frontera si distingue per il suo design razionale e intelligente, sfruttando al meglio gli spazi disponibili. Con una lunghezza di 4,39 metri, questo crossover di segmento B offre un abitacolo spazioso e ben organizzato. Gli interni sono caratterizzati da una plancia semplice ma funzionale, con due display da 10 pollici che dominano la scena: uno per il quadro digitale e l’altro per il sistema di infotainment. La grafica del quadro è minimalista, ma chiara, mentre l’infotainment supporta Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless, rendendo la connettività estremamente intuitiva.

Comfort e funzionalità

La comodità è un aspetto fondamentale dell’Opel Frontera. I sedili, realizzati in tessuto, sono dotati della tecnologia brevettata Intelli-Seat, progettata per garantire un comfort ottimale anche durante i lunghi viaggi. La disposizione dei comandi è pensata per un utilizzo intuitivo, con pochi comandi fisici concentrati nella zona centrale, facilitando la gestione della climatizzazione. Nonostante l’uso di plastiche rigide, il volante presenta un’imbottitura morbida, assicurando una buona impugnatura e un’esperienza di guida piacevole.

Spazio e versatilità

Uno dei punti di forza dell’Opel Frontera è la sua versatilità. Disponibile anche in versione a 7 posti, questo crossover è ideale per famiglie o per chi ha bisogno di spazio extra. La seconda fila offre ampio spazio per le gambe e la testa, mentre i due strapuntini, disponibili come optional, sono perfetti per i bambini. Il bagagliaio ha una capacità minima di 460 litri, che può arrivare fino a 1.594 litri abbattendo i sedili. Anche nelle versioni a 7 posti, la capacità rimane competitiva, con 370 litri di spazio disponibile.

Motorizzazioni e prezzi

L’Opel Frontera è disponibile con motorizzazioni mild hybrid a benzina e 100% elettriche, rispondendo così alle esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente. Il prezzo base per il modello a benzina parte da 24.500 euro, rendendolo un’opzione accessibile nel panorama dei crossover. La possibilità di scegliere tra diverse motorizzazioni e configurazioni rende l’Opel Frontera un veicolo adatto a diverse esigenze, sia per chi cerca un’auto per la città che per chi desidera un compagno di viaggio per avventure più lunghe.