Un design audace e riconoscibile

La nuova Opel Mokka 2024 si presenta con un restyling che, pur mantenendo il suo carattere distintivo, introduce elementi di design moderni e accattivanti. Il frontale, caratterizzato dal nuovo Opel Vizor, integra in modo armonioso i gruppi ottici, conferendo un aspetto più contemporaneo e dinamico. Secondo Florian Huettl, CEO di Opel, “la nostra Mokka è una bestseller” e il suo design audace è ciò che la distingue dalla massa. La nuova Mokka non solo affina il suo look, ma si evolve anche per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento all’estetica e alla funzionalità.

Interni all’avanguardia e sostenibilità

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda gli interni, dove l’infotainment di nuova generazione, alimentato da ChatGPT, offre un’esperienza utente senza precedenti. Con un display digitale da 10 pollici e un touchscreen centrale di dimensioni simili, gli utenti possono navigare facilmente tra le varie funzioni. La personalizzazione è un altro punto forte: i conducenti possono adattare i display alle proprie preferenze, rendendo ogni viaggio unico. Inoltre, Opel ha fatto un passo avanti verso la sostenibilità, utilizzando materiali riciclati per i tessuti interni, dimostrando un impegno concreto per l’ambiente.

Motorizzazioni e prestazioni

La nuova Opel Mokka 2024 offre una gamma di motorizzazioni che soddisfa le diverse esigenze dei conducenti. Si può scegliere tra un motore a benzina da 136 CV, un ibrido con tecnologia a 48 volt e un modello completamente elettrico. La Mokka Electric, con una potenza di 156 CV e una batteria da 54 kWh, promette un’autonomia di fino a 403 chilometri, rendendola ideale per chi cerca un’auto a zero emissioni. I prezzi partono da 26.200 euro per il modello a benzina, mentre la versione elettrica inizia da 36.700 euro. Questa varietà di opzioni motorizzazione rende la Mokka 2024 un’auto versatile, adatta sia per la città che per viaggi più lunghi.