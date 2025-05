La Polizia Stradale lancia la campagna per la sicurezza stradale, focalizzandosi sugli pneumatici.

La campagna di sicurezza stradale

Con l’arrivo della primavera, la Polizia Stradale dà il via all’Operazione Vacanze Sicure 2025, un’iniziativa che si concentra sull’importanza della sicurezza degli pneumatici. Questa campagna, giunta alla sua 23esima edizione, è stata presentata durante l’Autopromotec 2025 a Bologna e mira a sensibilizzare gli automobilisti riguardo alla manutenzione e allo stato degli pneumatici, un aspetto spesso trascurato ma cruciale per la sicurezza stradale.

Le regioni coinvolte e i controlli previsti

Quest’anno, l’Operazione si concentrerà su cinque regioni italiane: Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Queste aree sono state scelte per la loro importanza strategica, poiché coprono le principali arterie di traffico del paese. I controlli, che si svolgeranno tra aprile e maggio, coinvolgeranno oltre 10.000 veicoli e non si limiteranno a semplici ispezioni visive. Grazie a strumenti professionali, come spessimetri, verranno effettuate valutazioni dettagliate sullo stato degli pneumatici, inclusa la profondità del battistrada, che deve rispettare il limite legale di 1,6 mm.

Formazione e sensibilizzazione

Un aspetto fondamentale di questa campagna è la formazione degli agenti di polizia, che saranno preparati per effettuare controlli tecnici e uniformi su tutto il territorio. Questo approccio garantirà che ogni verifica sia condotta con la massima professionalità, contribuendo a una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. Inoltre, i controlli includeranno anche la verifica della revisione biennale dei veicoli, un altro elemento cruciale per garantire la sicurezza stradale.

Risultati e impatto della campagna

Dal 2003, l’Operazione Vacanze Sicure ha permesso di effettuare oltre 250.000 controlli, evidenziando l’importanza della manutenzione degli pneumatici. Attraverso test su diverse superfici stradali, è stato dimostrato quanto possa influire lo stato degli pneumatici in situazioni di emergenza. La campagna non solo mira a ridurre gli incidenti stradali, ma anche a educare gli automobilisti sull’importanza di una corretta manutenzione dei veicoli.