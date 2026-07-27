Stellantis: ripresa a Atessa con 850 veicoli al giorno e investimento da un miliardo

Lo stabilimento Stellantis di Atessa torna alla piena operatività con la chiusura del contratto di solidarietà e una produzione che raggiunge gli 850 veicoli al giorno.

Lo stabilimento Stellantis di Atessa segna un importante passo verso la ripresa. Dopo mesi di difficoltà, caratterizzati da ammortizzatori sociali e riduzioni di orario, il sito abruzzese torna finalmente alla piena operatività.

La decisione di chiudere il contratto di solidarietà rappresenta un segnale concreto di ripresa per l’intero territorio, con ricadute positive su famiglieindotto e economia locale.

La ripresa produttiva e il ritorno alla normalità

Il dato più significativo riguarda i ritmi produttivi che si sono stabilizzati intorno agli 850 veicoli al giorno. Questo incremento non è un picco temporaneo, ma un nuovo standard di lavoro che permette allo stabilimento di uscire dalla fase di emergenza.

La ripresa della domanda e gli interventi organizzativi messi in campo hanno permesso di recuperare la piena operatività delle linee. Dopo mesi di fermate e volumi ridotti, lo stabilimento può finalmente lavorare con continuità.

L’investimento da un miliardo di euro

Un ulteriore segnale positivo arriva dall’annuncio di un investimento da un miliardo di euro destinato al sito. Le risorse serviranno a modernizzare gli impianti e consolidare il ruolo di Atessa all’interno del piano industriale del gruppo.

Tuttavia, il ritorno alla piena attività e i nuovi volumi non bastano da soli a garantire il futuro a lungo termine. È necessario assegnare nuovi modelli e attuare pienamente le promesse industriali per consolidare i risultati ottenuti.

Il contrasto con le difficoltà di Mirafiori e Cassino

Mentre Atessa segna un passo avanti, altri stabilimenti Stellantis in Italia continuano a confrontarsi con riduzioni di produzione e sospensioni. A Mirafiori la produzione della Fiat 500 ibrida si è interrotta in anticipo il 27 luglio 2026 con uno stop destinato a protrarsi per circa un mese.

A Cassino la situazione è ancora più critica. Nei primi mesi dell’anno, lo stabilimento ha lavorato solo 45 giorni complessivi, producendo appena 7 mila vetture tra Alfa Romeo GiuliaStelvio e Maserati Grecale.

Le fermate si susseguono e i volumi restano lontani dai livelli storici superiori alle 100 mila auto l’anno. Il contrasto con la ripresa di Atessa rende ancora più evidente il valore di quanto sta accadendo nello stabilimento abruzzese.

Le prospettive future

La fine della solidarietà rappresenta un punto di partenza, non un vero e proprio traguardo. Nei prossimi mesi si misurerà la reale portata di questa svolta, con l’attenzione tutta su come verrà speso quel miliardo di euro e quali modelli arriveranno sulle linee.

Per i lavoratori di Atessa, il segnale definitivo sarà vedere un nuovo modello entrare in produzione. Solo così lo stabilimento potrà consolidare i risultati ottenuti e offrire certezze stabili ai lavoratori e all’indotto.