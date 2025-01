Scopri come cambiano i servizi di trasporto pubblico a Roma, Milano, Napoli e Torino per festeggiare il nuovo anno.

Modifiche agli orari dei mezzi pubblici a Roma

Durante la notte di Capodanno, Roma si prepara a festeggiare con un servizio di trasporto pubblico potenziato. Le linee metropolitane saranno attive fino alle prime ore del 1° gennaio, garantendo così un collegamento continuo per i festeggiamenti. Le ultime partenze dai capolinea delle metropolitane sono programmate per le ore , mentre i bus notturni, come le linee nMA, nMB, nMB1 e nMC, inizieranno a operare dalle fino alle del mattino. Inoltre, alcune linee di superficie, tra cui tram e bus, rimarranno attive fino a tardi per facilitare gli spostamenti dei cittadini e dei turisti.

Orari dei mezzi pubblici a Milano

A Milano, il servizio metropolitano seguirà l’orario del sabato durante la notte di Capodanno. L’ultimo treno della linea M2 partirà dal Forum di Assago alle . Dopo la chiusura delle metropolitane, i bus notturni prenderanno il posto dei treni, garantendo un servizio di trasporto alternativo. Il 1° gennaio, le linee M4 e M5 seguiranno il normale orario festivo, mentre le altre linee metropolitane adotteranno un programma speciale per il giorno di Capodanno. Anche i mezzi di superficie, come bus e tram, seguiranno un orario festivo, con alcune eccezioni per garantire un servizio adeguato ai festeggiamenti.

Servizi di trasporto pubblico a Napoli

Napoli non è da meno, con un programma di trasporto pubblico ben organizzato per il Capodanno 2025. La Metropolitana Linea 1 garantirà un servizio no stop, mentre la Linea 6 avrà corse programmate fino a tarda notte. Il 1° gennaio, il servizio di superficie terminerà anticipatamente, ma è prevista una ripresa pomeridiana per le linee C. Le funicolari, come Montesanto e Centrale, riprenderanno il servizio in mattinata, assicurando così che i cittadini possano muoversi agevolmente anche il giorno dopo i festeggiamenti.

Orari dei mezzi pubblici a Torino

Infine, a Torino, la metropolitana sarà in servizio fino a mezzanotte del 31 dicembre, con orari speciali per il giorno successivo. Il servizio di tram e bus seguirà un programma normale fino a tarda sera, ma alcune linee subiranno variazioni per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti in piazza Castello. Il 1° gennaio, il servizio di trasporto pubblico riprenderà con orari ridotti, ma sarà comunque garantito per facilitare gli spostamenti dei cittadini.