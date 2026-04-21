Orari tv e risultati Superbike ad Assen: Bulega firma la pole

Nicolò Bulega conquista la pole a Assen: tutte le informazioni su tempi, griglia e trasmissioni tv per non perdere Gara 1 e Gara 2

Il Mondiale Superbike fa tappa al leggendario TT Circuit di Assen per il terzo round stagionale, con l’attenzione puntata su Nicolò Bulega e la sua Ducati. Dopo il successo a Portimão, il pilota Aruba.it Racing ha confermato il proprio stato di forma durante la sessione di Superpole, ma non senza un colpo di scena.

In questo articolo trovi un riepilogo completo della Superpole, la griglia di partenza con i tempi principali e il palinsesto televisivo per seguire l’intero weekend in diretta o in chiaro. Troverai inoltre alcuni cenni storici e i nomi degli altri protagonisti che occuperanno le prime file.

La giornata decisiva: la Superpole che ha deciso la prima fila

Durante la sessione di Superpole Nicolò Bulega ha firmato un giro record in 1’32.144, conquistando la pole position nonostante una caduta nel finale in curva 1 mentre stava ulteriormente spingendo. La caduta non ha compromesso il tempo fatto registrare, che gli è valso la prima posizione sulla griglia. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) si è piazzato secondo con un 1’32.473, mentre il compagno di box di Bulega, Iker Lecuona, ha completato la prima fila con 1’32.567.

Il contesto della sessione

La sessione è stata caratterizzata da due fasi di run: nel primo passaggio Bulega aveva già dettato il ritmo con 1’32.798, poi interrotto dalla bandiera gialla per la caduta di Bahattin Sofuoglu. Nel secondo run i piloti hanno migliorato i riferimenti, con Lecuona che si è spinto sotto il muro del 1’33” prima di vedere Bulega abbassare ulteriormente il limite. Il risultato segna la quarta pole consecutiva per il pilota Aruba.it Racing, sottolineando la sua posizione di favorito per le gare del weekend.

Griglia di partenza e protagonisti

La griglia di partenza di Assen vede dunque quattro costruttori nelle posizioni di vertice e promette battaglia. Di seguito i migliori crono emersi dalla Superpole:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’32.144

2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.329 (1’32.473)

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.423 (1’32.567)

4. Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.777

5. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +0.802

6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.816

Altri nomi da tenere d’occhio

Dietro alla top six si sono sistemati piloti esperti come Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) con 1’33.013 in settima posizione, seguito da Andrea Locatelli e Lorenzo Baldassarri. Nei primi dieci rientra anche Remy Gardner. La composizione della griglia suggerisce che le gare del weekend potranno vedere sorpassi e contromosse, soprattutto tra i piloti a ridosso della prima fila.

Come seguire il weekend: orari tv e streaming

Gli appassionati potranno seguire il round di Assen sia in pay-tv sia in chiaro. La copertura principale è affidata a Sky Sport MotoGP (canale 208), che trasmetterà le prove libere e tutte le sessioni principali. In alternativa, il weekend sarà disponibile anche sulla piattaforma NOW e in chiaro su TV8, per consentire a un pubblico più vasto di seguire le fasi decisive.

Programmazione dettagliata

Il palinsesto ufficiale prevede le seguenti sessioni: venerdì 17 aprile su Sky Sport MotoGP (canale 208) dalle 10:20 FP1 Superbike e alle 15:00 FP2 Superbike. Sabato 18 aprile sempre su Sky, alle 11:15 la Superpole Superbike, poi le gare delle categorie supporto: 12:00 Gara 1 Femminile, 13:00 Gara 1 Sportbike, 14:00 Gara 1 SuperSport e alle 15:30 Gara 1 Superbike (in chiaro su TV8 alle 15:30). Domenica 19 aprile il programma prevede alle 11:10 la Superpole Race Superbike, a seguire le gare 2 delle categorie supporto e alle 15:30 la Gara 2 Superbike, trasmessa in diretta su Sky e in differita/chiaro su TV8 (Superpole Race differita alle 14:30; Gara 2 diretta alle 15:30).

Con questa guida avrai tutto ciò che serve per seguire il round degli olandesi: dal valore simbolico della pole di Bulega al dettaglio degli orari per non perdere neanche un turno. Prepara il programma e tieni d’occhio le strategie di gara: Assen promette spettacolo.