Immatricolazioni veicoli industriali aprile 2026: analisi dei segmenti in crescita e calo

Ad aprile 2026 il settore dei veicoli industriali in Italia mostra un andamento sfaccettato: complessivamente le immatricolazioni sopra le 3,5 t scendono lievemente, ma i risultati variano molto a seconda della massa e della tipologia. Secondo il Centro Studi e Statistiche di UNRAE, sulla base dei dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le unità registrate nel mese sono state 2.310 contro le 2.345 dello stesso periodo del 2026, pari a un calo del 1,5%.

Andamento del mese: chi sale e chi scende

La fotografia mensile evidenzia una netta divergenza tra i segmenti. I mezzi con massa pari o superiore a 16 t segnano un progresso significativo: le immatricolazioni in questa fascia raggiungono 2.019 unità, rispetto alle 1.876 del 2026, con una crescita percentuale del +7,6%. Il dato è sostenuto soprattutto dalla domanda di trattori stradali, che aumentano del +14,8% arrivando a 1.209 unità; i carri, invece, accusano una lieve diminuzione e si assestano su 810 immatricolazioni, in calo dell’1,6%.

Le fasce più leggere

Il quadro nelle classi inferiori è invece meno favorevole: i veicoli con massa compresa tra 6,01 e 15,99 t scendono a 237 unità (-3,7%), mentre la categoria da 3,51 a 6 t registra una flessione molto marcata, passando da 223 a appena 54 immatricolazioni, pari a un calo del 75,8%. Questi movimenti indicano una domanda ancora incerta per i mezzi medio-leggeri, contrapposta alla propensione all’investimento nelle motrici per traffico a lunga percorrenza.

Risultato cumulato: il primo quadrimestre

Nonostante il mese di aprile in lieve contrazione, il bilancio del periodo gennaio-aprile 2026 rimane positivo: le immatricolazioni totali per i veicoli sopra 3,5 t ammontano a 9.841 unità, con un incremento del +4,1% rispetto alle 9.450 unità dello stesso periodo del 2026. Il segmento dei pesanti contribuisce in modo determinante a questo risultato, crescendo del +6,6% su base cumulata e trainato dai trattori, che registrano un robusto +16,8% nel quadrimestre.

Dati per fascia nel cumulato

Nel dettaglio del periodo gennaio-aprile, la fascia >=16 t raggiunge 8.488 immatricolazioni (era 7.961 nel 2026), con i trattori a 5.290 unità contro 4.528 dell’anno precedente e i carri che diminuiscono a 3.198 rispetto a 3.433 (-6,8%). Le fasce medio-leggere confermano le tendenze negative: 6,01-15,99 t a 944 unità (-3,1%) e 3,51-6 t a 409 (-20,6%). Questi numeri disegnano un settore in fase di ristrutturazione, dove la sostituzione dei mezzi pesanti è una priorità per molte imprese.

Politiche, costi e prospettive

Giovanni Dattoli, presidente della sezione veicoli industriali di UNRAE, interpreta i dati come segnali misti: da un lato la volontà di ammodernamento delle flotte, dall’altro il peso di un contesto esterno che rallenta la ripresa. Secondo Dattoli le tensioni geopolitiche, incidendo sui prezzi dell’energia, aggravano i costi di esercizio e creano incertezza negli investimenti. In questo scenario il Fondo pluriennale da 590 milioni di euro previsto per il rinnovo del parco nel periodo 2027-2031 è visto come uno strumento chiave, a patto che le risorse restino dedicate al settore e non vengano dirottate verso misure emergenziali.

Incentivi, pedaggi e regolazione europea

UNRAE richiama l’attenzione sulla necessità di interventi mirati: oltre a sostenere l’acquisto di mezzi moderni, è fondamentale agire sui costi operativi come energia e pedaggi. La mancata attuazione della direttiva Eurovignette priva il settore di uno strumento per modulare i pedaggi in funzione delle emissioni, mentre le misure generaliste di riduzione delle accise rischiano di non essere sufficientemente targettizzate. L’associazione suggerisce di destinare priorità agli incentivi per i veicoli a zero emissioni sopra 16 t e di evitare aiuti che prolungano la vita operativa di mezzi obsoleti, come i Euro V. Sul piano europeo, il meccanismo temporaneo per l’accumulo di crediti emissivi può offrire una maggiore gradualità, ma servirà che la futura revisione normativa introduca flessibilità concreta per non penalizzare chi ha già investito nella transizione tecnologica.