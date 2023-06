Perché i casinò non-AAMS vogliono diventare sponsor della Formula 1 in Italia?

Quando si parla di sponsorizzazioni, in realtà si fa riferimento a visibilità e denaro. Lo sanno bene i casinò non AAMS che stanno mostrando il loro interesse verso il mondo della Formula 1. Non si tratta solo di esporre un logo su una fiancata. Al contrario, le sale scommesse vogliono investire il loro denaro proprio sulle corse per ragioni più profonde. Gli scopi vanno oltre il riconoscimento e la visibilità garantiti agli sponsor. Il pubblico che assiste a questi eventi è enorme, sparso in tutto il mondo. Durante le corse, milioni di spettatori hanno gli occhi puntati sulle auto in gara. I simboli dei principali casinò, ben visibili, possono attirare così migliaia di nuovi clienti.

Mettere il marchio dei casinò sotto i riflettori

Non è facile diventare nuovi sponsor di eventi in vista come le gare di Formula 1.Pertanto, l’opportunità di apporre il proprio marchio sulla livrea delle principali auto da corsa è di grande importanza. Vuol dire essere riconosciuti in uno sport che ha un pubblico sparso per tutto il mondo. Davanti a tutti, il marchio ottiene grande valore e grande visibilità. Ecco perché i casinò nonAAMS stanno cercando di inserirsi in questo contesto.

Il ragionamento è lo stesso di altri sport con competizioni molto seguite. Champions League, MotoGP, NBA sono tutti esempi di gare famose a livello globale. Il pubblico di tutto il mondo che assiste alla gara può vedere il logo del casinò sullo schermo. Il nome e il marchio sono dunque esposti a milioni di persone nello stesso momento. Non è soltanto una questione di denaro investito: la visibilità è tutto.

Garantire nuove possibilità di scommessa

Essere sponsor della Formula 1 permette ai casinò di offrire nuove possibilità di scommessa. Rispetto ai casinò AAMS, i siti di gioco non AAMS che desiderano investire nella top class del motorsport hanno dei precisi vantaggi. In primo luogo, vantano un repertorio più grande di quote e sport su cui puntare. I nuovi siti di scommesse più recenti sono disposti a investire nelle corse per integrare le quote sulle gare principali e aprire i duelli sui imigliori piloti.

Anche questo attira nuovi clienti. I casinò non AAMS sponsor di Formula 1 affiancano le nuove quote alla propria offerta tradizionale di roulette, poker e slot. I giocatori vecchi e nuovi potranno dunque approfittare di bonus di benvenuto e di un ottimo servizio di gioco online anche per puntare sulle proprie corse preferite. Il vantaggio è evidente tanto per i bookmaker, quanto per l’intrattenimento degli stessi scommettitori.

Ottenere un vantaggio sulla concorrenza

Il mondo dei bookmaker online è molto affollato e bisogna dunque distinguersi da tutti gli altri. Legare il proprio nome alla Formula 1 è un ottimo modo per attirare più clienti, incuriositi dal marchio. Non tutti i siti di gioco promuovono le corse. La promozione della Formula 1 garantisce invece ai casinò non AAMS di fare la differenza sul mercato.

La visibilità ottenuta fa il resto. Tutti i tifosi che assistono alle gare finiscono per interessarsi agli sponsor, compresi i casinò, come segno di fiducia. Vedono infatti il nome del brand ovunque, sulle auto e dietro i piloti o a bordo pista. Questi stessi fan possono dunque trasformarsi con facilità in clienti, giustificando così l’investimento dei bookmaker.

La questione è di puro marketing. Legare il marchio del proprio casinò al ricco mondo delle gare di corsa più seguite dà un enorme vantaggio. Gli altri siti non potranno competere con una partnership tanto valida e preziosa.

Migliorare la propria immagine

Uno dei vantaggi per i casinò che investono nella Formula 1 è quello di venire sempre associati alle migliori gare di questo sport. Le attività sportive sono molto costose, e proprio per questo il denaro dei bookmaker è importante per le corse. In cambio, i casinò ottengono anche la possibilità di interagire con tutti i fan della Formula 1 in maniera produttiva.

Ad esempio, i team di corsa e i casinò possono mettere in piedi delle campagne pubblicitarie innovative in co-branding. I due marchi ormai coesistono, e uno appoggia l’altro per dare visibilità e successo. Il lancio di un nuovo gioco o la pubblicità di una nuova gara avranno maggiore risonanza. Il giro di denaro e di fama aumenta così sempre di più.

Esistono anche altre iniziative da organizzare. I casinò possono unire i propri programmi VIP al mondo delle corse. Grazie a degli accordi, i clienti più affezionati potranno incontrare i migliori piloti in circolazione. Inoltre si possono creare delle aree VIP dedicate a questi brand per assistere alle corse da una posizione privilegiata.

Questi sono soltanto alcuni esempi di come un marchio di casinò e quello dei team di Formula 1 possono essere associati. I tifosi che assistono a queste partnership saranno sempre più spinti verso i casinò non AAMS, dove potranno giocare in sicurezza anche senza licenza italiana.

Fare un salto di qualità

I siti non AAMS desiderano di sicuro un pubblico più grande, ma non solo. Per allargare la clientela, in fondo bastano anche i soli bonus associati al conto di gioco promessi agli utenti. L’obiettivo delle partnership con la Formula 1 è anche quello di compiere un preciso salto di qualità.

Il miglior pubblico delle gare di corsa è benestante e ha fatto del lusso la propria ragione di vita. In questo modo, associarsi ai maggiori piloti di corsa vuol dire legarsi a un pubblico diverso, di alto livello. Dalla Ferrari alla Mercedes, dalla Aston Martin alla McLaren ogni auto e marchio della Formula 1 è simbolo di denaro, bellezza e potere. Per i bookmaker non AAMS che riescono a entrare in questo giro, si aprono le porte di un mondo di fascia molto alta.

Il salto di qualità è tutto nella nuova clientela che si avvicinerà ai casinò online. Allo stesso tempo, questi siti saranno collocati a fianco di grandi brand di alto profilo. L’associazione che farà il pubblico sarà dunque molto positiva, e molti tifosi troveranno invitante cominciare a registrarsi. L’investimento nelle gare di corsa porterà così nuovi frutti, nuovi utenti e nuova popolarità al sito.

Uno sguardo complessivo

Gli sport costano. Per questa ragione, anche i team più in vista hanno bisogno di denaro e investitori. I casinò non AAMS sono sempre più interessati alle competizioni italiane di Formula 1. Possono offrire denaro a piloti e squadre, per garantire futuro alle gare più spettacolari. In cambio, ottengono ovviamente qualcosa. Il marchio ben impresso sulle maglie dei piloti o visibile durante le loro interviste garantisce successo e notorietà alle migliori sale da gioco.

Non da meno, la possibilità di includere nuove quote sportive e di distinguersi da tutta la concorrenza è molto importante. Il numero di clienti cresce sempre più, e così anche si sviluppa l’immagine del brand. Avvicinarsi a tutti gli altri 200 marchi di alto livello che hanno già investito nella Formula 1 garantisce un ritorno d’immagine prezioso per qualsiasi bookmaker.