Perché la Alfa Romeo GTV e Spider 916 restano icone del piacere di guida

La Alfa Romeo GTV e Spider 916 rappresentano la sintesi tra design italiano e guida coinvolgente: dalla genesi con la Proteo al V6 Busso, passando per le versioni Twin Spark e JTS, questo articolo guida alla conoscenza del modello e ai controlli essenziali prima dell'acquisto

La Alfa romeo GTV e la sua sorella scoperta Spider 916 incarnano un pezzo significativo della produzione sportiva italiana degli anni ’90 e primi 2000. Progettate con il contributo di Pininfarina e debuttate nel 1995, queste vetture hanno lasciato un segno grazie a uno stile deciso e a una meccanica dal carattere pronunciato, in particolare nelle versioni equipaggiate dal celebre V6 Busso.

Questo testo ricostruisce l’evoluzione tecnica e stilistica del progetto 916, mette in luce le differenze tra le phase produttive, delinea i motori principali e offre un elenco di verifiche pratiche e interventi di manutenzione tipici per chi considera un esemplare come investimento o daily driver.

Origini del progetto 916 e linguaggio stilistico

Il progetto che avrebbe portato alla serie 916 nasce all’inizio degli anni ’90 e trova un primo spunto nella concept car Proteo del 1991. La forma definitiva, firmata da Enrico Fumia nello studio Pininfarina, mette insieme proporzioni tese e scelte stilistiche riconoscibili: un profilo da coupé con cuneo pronunciato, muso basso e una coda relativamente alta per la GTV, e una Spider che reinterpreta la roadster tradizionale con una capote ben integrata nelle linee.

Negli interni emergono soluzioni orientate al guidatore, come il tunnel centrale con strumenti supplementari e sedili avvolgenti pensati per trattenere il corpo nelle curve. La produzione iniziale avvenne negli stabilimenti Alfa Romeo di Arese; dal 2000 alcune fasi produttive furono gestite direttamente da Pininfarinain coincidenza con aggiornamenti di metà carriera.

Gamma motori: Twin Spark, JTS e il V6 Busso

La famiglia propulsori della 916 copre più anime della guida. Alla base troviamo i quattro cilindri con doppia accensione Twin Sparkapprezzati per prontezza e regime di rotazione vivace; il 2.0 TS offre valori di potenza nell’ordine dei circa 150 CV, mentre l’1.8 TS si colloca poco sotto, variando a seconda di allestimento e mercato. Verso la fine della carriera arriva il 2.0 JTS a iniezione diretta, che migliora la risposta ai medi regimi e porta la potenza intorno a 165 CV nelle specifiche di riferimento.

Al vertice emotivo della gamma risiede il celebre V6 Busso prodotto ad Arese, disponibile nelle varianti 3.0 e 3.2 24 valvole: caratterizzato da un timbro sonoro pieno e da un’erogazione corposa, assicura prestazioni e sensazioni tipiche delle sportive italiane. Per mercati con limitazioni fiscali era previsto anche un particolare 2.0 V6 Turbo da circa 200 CV. Le versioni più performanti spesso montano impianti frenanti potenziati, con pinze a quattro pistoncini in molte configurazioni V6.

Riconoscere le fasi produttive

La 916 viene comunemente suddivisa in tre fasi: la Phase 1 (1995–1998) con impostazione originaria e interni tipici degli anni ’90; la Phase 2 (1998–2003) che introduce affinamenti e ampliamento della gamma motori; infine la Phase 3 (2003–2005) caratterizzata da un frontale aggiornato, il debutto del 2.0 JTS e del 3.2 V6 e la definitiva gestione produttiva da parte di Pininfarina. Le differenze estetiche e meccaniche tra le fasi sono utili per valutare originalità e valore commerciale dell’esemplare.

Comportamento su strada, punti di forza e limiti pratici

Su strada la GTV si distingue per uno sterzo diretto e un avantreno incisivo, pensato per la guida di ritmo su strade secondarie. La trazione anteriore richiede gestione del gas con i V6 più potenti per evitare sottosterzo improvviso, ma il bilanciamento generale resta comunque coinvolgente. La Spiderpur perdendo un po’ di rigidità torsionale rispetto al coupé, restituisce il piacere della guida scoperta e un comfort sorprendente per una sportiva compatta.

Le motorizzazioni quattro cilindri regalano una sensazione più svelta sull’avantreno e apprezzano i regimi alti; i V6 offrono elasticità e allungo che sovente giustificano il loro prestigio tra gli appassionati. Nel corso della produzione sono stati progressivamente migliorati assetto e NVH, con le ultime versioni considerate le più mature e rifinite per viaggi a medio raggio.

Manutenzione, controlli pre-acquisto e ricambi

Una 916 ben mantenuta può essere longeva, ma esistono alcuni interventi chiave da prevedere: la sostituzione periodica della cinghia di distribuzione (consigliabile entro 60.000 km o ogni 3–4 anni a seconda del motore), la verifica del variatore di fase sui Twin Spark, il controllo dell’impianto di raffreddamento e la sostituzione di boccole e silent block che con gli anni si degradano. I V6 possono richiedere frizioni più robuste e attenzioni alla trasmissione, mentre sulla Spider è fondamentale verificare lo stato e il funzionamento della capote e dei relativi motorini o meccanismi.

La disponibilità di ricambi è generalmente buona: mercato aftermarket e pezzi NOS coprono molte esigenze meccaniche e frenanti, mentre alcuni dettagli estetici o rifiniture interne possono richiedere più pazienza. La comunità di proprietari e i club specializzati rappresentano una risorsa preziosa per reperire parti e consigli tecnici.

Prima dell’acquisto è indispensabile controllare lo storico manutentivo con fatture, testare l’auto su strada per rumori da sospensioni o trasmissione, accertare l’assenza di fumo allo scarico a temperatura di esercizio, verificare il corretto funzionamento dell’impianto elettrico e ispezionare carrozzeria e sottoporta per eventuali segnali di corrosione o riparazioni mal eseguite.

Nel mercato da collezione le versioni V6 ben conservate e gli esemplari con documentazione completa mantengono il miglior valore; i quattro cilindri restano l’opzione più accessibile per chi desidera l’esperienza 916 senza costi di gestione paragonabili a quelli delle varianti più muscolari.