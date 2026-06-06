Scopri le 10 auto elettriche più veloci sotto i 55.000 euro nel 2026

Il mercato delle auto elettriche ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni, offrendo prestazioni un tempo riservate alle supercar a prezzi sempre più accessibili. Oggi è possibile trovare veicoli in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi a un costo inferiore ai 55.000 euro, un traguardo impensabile solo un decennio fa.

Questa rivoluzione è guidata principalmente dai produttori cinesi, che stanno dominando il segmento delle elettriche con modelli performanti e competitivi. Ma non sono solo le elettriche a fare notizia: ci sono anche rare eccezioni di veicoli a combustione interna che riescono a competere in termini di prestazioni e prezzo.

Le elettriche cinesi dominano il mercato

Tra le dieci auto meno costose in grado di raggiungere prestazioni da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi, la MG 4 XPower emerge come la più economica, con un prezzo di partenza poco sopra i 40.000 euro. Questo veicolo, pur essendo accessibile, offre prestazioni elevate grazie ai suoi 435 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

Altri modelli cinesi che si distinguono per prestazioni e prezzo competitivo sono la XPeng G6 Performance e la Leapmotor C10 AWD. Entrambe offrono potenze superiori a 480 CV e accelerazioni rispettivamente di 4,1 e 4 secondi. La BYD Atto 3 AWD si distingue per il suo scatto di 3,9 secondi e un’autonomia di 470 km, consolidando ulteriormente il ruolo delle elettriche nel segmento delle auto performanti.

Le eccezioni a combustione interna

Nonostante la predominanza delle elettriche, ci sono anche rare eccezioni di veicoli a combustione interna che riescono a competere. La Cupra Leon Sportstourerad esempio, raggiunge i 100 km/h in 4,8 secondi grazie al suo motore turbo da 333 CV. Questo dimostra come le case automobilistiche stiano cercando di soddisfare una clientela sempre più esigente, proponendo modelli che uniscono prestazioni e prezzi competitivi.

Un altro esempio di come la tecnologia ibrida stia guadagnando terreno è l’Omoda 9con i suoi 537 CV e un’accelerazione di 4,9 secondi. La sua capacità di percorrere 145 km in modalità elettrica la rende una scelta interessante per chi cerca flessibilità e prestazioni.

Le alternative europee e americane

Tra le proposte europee e americane, la Tesla Model 3 Premium AWD rappresenta un’opzione allettante per chi cerca un’elettrica performante. Con i suoi 4,4 secondi di accelerazione e un’autonomia di 660 km, questa berlina elettrica statunitense è una delle più competitive sul mercato.

La Volvo EX30 P8 Plus si posiziona come la più rapida di questo elenco, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e 428 CV di potenza. Questo modello dimostra come anche i produttori europei stiano investendo in tecnologie avanzate per competere nel mercato delle auto elettriche.

Questo nuovo panorama di auto accessibili con prestazioni elevate segna un cambiamento significativo nel mercato automobilistico, dove l’elettrificazione non solo sta abbattendo i costi di produzione, ma sta anche democratizzando le prestazioni, portando a una maggiore varietà di offerte per i consumatori.