Perché molti distributori espongono “carburante esaurito” e cosa significa per gli automobilisti

Negli ultimi giorni numerosi automobilisti hanno incontrato nei distributori il cartello “carburante esaurito”, uno scenario che ha alimentato sospetti e preoccupazioni. Per comprendere la situazione è utile separare le paure dal quadro reale: si tratta di problemi logistici intermittenti e di reazioni del mercato ai cambiamenti di prezzo, non di una carenza strutturale nazionale di benzina e gasolio.

Abbiamo raccolto le osservazioni di Marina Barbanti, direttore generale di Unem dal 2017, insieme ai dati e alle verifiche delle autorità competenti per spiegare perché alcuni impianti risultano a secco e cosa può accadere nei prossimi giorni.

Perché alcuni distributori restano a secco

Il fenomeno è principalmente dovuto a uno spostamento improvviso e concentrato della domanda verso alcuni impianti. Quando scatta la ricerca del prezzo più basso, molti automobilisti si concentrano su poche stazioni, creando picchi di prelievo che le cisterne interrate non riescono a sostenere fino al prossimo rifornimento. Non si tratta di mancanza di prodotto nei depositi regionali, ma di tempi tecnici per l’ordine e il trasporto: la consegna alle stazioni avviene con cadenze stabilite, e un raddoppio o triplicazione dei prelievi può svuotare il serbatoio locale prima dell’arrivo dell’autobotte.

Il ruolo delle politiche sui prezzi

Il recente taglio delle accise ha incentivato una vera e propria «corsa al centesimo»: molti consumatori hanno cercato il distributore più conveniente, amplificando i flussi di domanda. Secondo i monitoraggi del Ministero tramite Osservaprezzi, la maggior parte degli impianti si è adeguata ai nuovi listini in tempi rapidi; tuttavia, dove il prezzo è rimasto più basso rispetto alla media, l’afflusso ha potuto superare la capacità di rifornimento temporanea.

Quanto è serio il rischio per l’approvvigionamento nazionale

Analizzando la filiera, l’Italia dispone di un sistema di raffinazione flessibile che copre la maggior parte del fabbisogno di benzina e gasolio. Le raffinerie nazionali lavorano greggi differenti e il paese è sostanzialmente esportatore netto di questi prodotti raffinati. L’eccezione riguarda il jet fuel, il carburante per aviazione, per il quale l’Italia importa una quota rilevante. In assenza di blocchi alle importazioni di greggio o di interruzioni prolungate della logistica, non si profila una carenza strutturale su scala nazionale.

Dipendenze geopolitiche e punti deboli

Il quadro internazionale influisce, ma non determina automaticamente la scarsità locale. La dipendenza da fornitori esteri è gestita su molteplici fronti: oggi l’Italia si rifornisce da oltre 30 paesi e lavora decine di tipologie di greggio grazie a impianti capaci di adattarsi. Restano tuttavia vulnerabilità: ad esempio, il transito attraverso lo Stretto di Hormuz interessa soprattutto i prodotti raffinati in transito dal Golfo, e il gas naturale liquefatto proveniente da alcuni paesi non ha alternative semplici se il corridoio viene interrotto.

Cosa aspettarsi e come comportarsi

Nel breve periodo è realistico attendersi ulteriori episodi locali di pompe chiuse: la soluzione è il ripristino delle consegne regolari. Le autorità e le associazioni di categoria monitorano i prezzi e le giacenze; azioni come i controlli della Guardia di Finanza su omissioni nelle comunicazioni a Osservaprezzi mirano a prevenire speculazioni. Per l’automobilista, il consiglio pratico è evitare spostamenti inutili alla ricerca del risparmio estremo, perché questo può generare proprio il problema che si vuole aggirare: consumare chilometri in più per trovare benzina finisce per aumentare la spesa complessiva.

In conclusione, la situazione attuale va seguita con attenzione ma senza panico: si tratta di una emergenza logistica e di mercato, non di un collasso dell’offerta nazionale. Consegne regolari, diversificazione dei fornitori e la naturale concorrenza tra impianti dovrebbero riportare la rete alla normalità, purché non intervengano fattori esterni molto più gravi che impediscano il flusso dei rifornimenti.