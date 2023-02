L'aria calda non esce dal climatizzatore dell'auto? Vi spieghiamo quali sono le possibili cause e come risolvere.

Perché non esce aria calda dal climatizzatore dell’auto? Quando preoccuparsi?

Si tratta di una problematica piuttosto fastidiosa, soprattutto quando si presentano temperature elevate o troppo rigide che richiedono l’utilizzo di questo prezioso strumento.

Ecco quali sono le possibili cause e come risolvere.

Perché non esce aria calda dal climatizzatore dell’auto?

Le cause possono essere diverse. In ogni caso, vi consigliamo di far controllare la macchina da una persona competente, in modo da escludere eventuali danni che potrebbero rivelarsi costosi.

Ventole rotte

Se le ventole sono rotta, l’aria non esce dalle bocchette del veicolo. Le motivazioni possono essere diverse, tra cui un salto dei fusibili, un cortocircuito o una deformazione a causa dei detriti.

Facendo controllare l’auto riuscirete a trovare una soluzione rapidamente.

In questi casi, dimenticate il fai da te: è necessario che se ne occupi una persona esperta.

Problema elettrico

Che si tratti di interruttori guasti o fusibili bruciati, questi problemi sono facili da risolvere ma devono essere individuati immediatamente.

Perché? Potrebbero verificarsi accumuli di acido che nel tempo possono recare danni al veicolo ma anche a voi stessi.

Perdita di refrigerante

Generalmente, questa è la causa più comune in assoluto. Le responsabili potrebbero essere le guarnizioni rotte nel tempo.

Attenzione, però: l’umidità potrebbe penetrare e mescolarsi con il refrigerante, creando una combinazione acida in grado di recare danni. Anche in questo caso, fate controllare immediatamente il sistema.

Problema al compressore

Se l’auto non è stata utilizzata per molto tempo, il compressore può avere molte difficoltà a funzionare.

Problema al condensatore

Se non esce neanche l’aria fredda, allora la causa più probabile è questa. Il condensatore prende l’aria nel compressore e la raffredda.

Una mancata fuoriuscita di aria, in particolar modo fredda, indica la rottura del condensatore.

