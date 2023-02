Come evitare una conseguenza così pericolosa? Ecco alcune possibili cause a cui prestare attenzione.

Perché le auto prendono fuoco?

Incidente d’auto

Lo abbiamo visto nei film. Due auto si scontrano e poi…

boom!

Mentre le esplosioni sono rare, gli incendi di auto non lo sono. Le zone di accartocciamento dei veicoli sono generalmente ben progettate e le lamiere assorbono la forza degli urti, proteggendo le zone pericolose interne come il motore e il serbatoio della benzina. Ma un urto abbastanza violento potrebbe causare la fuoriuscita di liquidi infiammabili. Basta una scintilla o una temperatura elevata…

Scarsa manutenzione

Se non si tiene conto della manutenzione, l’auto è generalmente più a rischio non solo di incendi, ma anche di pericoli in generale.

Se lasciate che parti rotte, guarnizioni che perdono e cablaggi difettosi non vengano riparati, aumentate drasticamente il rischio che la vostra auto prenda fuoco!

Anche se sarebbe meglio lasciare il lavoro interno della vostra auto ai professionisti, ci sono comunque controlli regolari che potete fare per assicurarvi che la vostra auto sia generalmente in buone condizioni.

– Controllate regolarmente l‘olio del motore. Esso mantiene le parti interne lubrificate e fresche, evitando che le parti in movimento sfreghino l’una contro l’altra causando usura e danni.

– La pressione e la filettatura dei pneumatici devono essere controllate settimanalmente. Assicurarsi che i pneumatici siano regolati alla giusta pressione garantisce un consumo efficiente del carburante. Mentre assicurarsi che le filettature non siano troppo consumate migliora la maneggevolezza e l’aderenza, soprattutto quando si guida su strade bagnate.

– Il liquido di raffreddamento dell’auto è sufficiente? Il liquido di raffreddamento impedisce al motore di riscaldarsi.

Cablaggio difettoso

Vale la pena ricordarlo ancora una volta. Nelle auto moderne c’è una lunghezza cumulativa di circa 4 km e se uno qualsiasi dei due si tocca e provoca una carenza, è l’inizio di un incendio. Basta una scintilla. Semplici modifiche apportate all’auto (nuovi altoparlanti, aggiunta di una dashcam, cambio della radio, ecc.) possono potenzialmente causare un cortocircuito.

Surriscaldamento del motore

Tutti abbiamo visto un’auto parcheggiata sul ciglio della strada con il cofano alzato e il vapore che esce dal vano motore.

In breve, un motore si surriscalda semplicemente perché il calore non può uscire dal vano motore. Questo può essere causato da molte complicazioni, ma le più comuni sono la ventola del radiatore difettosa, una perdita del sistema di raffreddamento, la rottura della pompa dell’acqua o l’intasamento del tubo del liquido di raffreddamento.

Sebbene sia improbabile che il surriscaldamento del motore provochi l’incendio dell’auto, il surriscaldamento del motore può far salire i fluidi interni a temperature pericolose e farli fuoriuscire dalle loro aree designate, con il risultato che i fluidi caldi entrano in contatto con i cavi.

