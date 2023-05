Quando si effettua una svolta in auto, non si dovrebbe sentire alcun rumore dal volante. In caso contrario, potrebbe esserci un problema con le sospensioni e lo sterzo dell'auto.

Le sospensioni e lo sterzo dell’auto lavorano insieme per far girare il veicolo quando si gira il volante. Considerando il peso e la velocità dell’auto, si può immaginare lo stress che la rotazione comporta per queste parti. Con il passare del tempo, è normale che si usurino, producendo uno sgradevole suono di fischio, gemito o sfregamento quando si affronta una curva.

Potrebbe sembrare solo un fastidio, ma non bisogna ignorare questi suoni. Potrebbero indicare l’inizio di un problema serio e farli controllare dal vostro meccanico di fiducia potrebbe farvi risparmiare denaro.

Perchè lo sterzo fa rumore? Tutte le possibili cause

Cuscinetti del montante superiore

Sulla parte superiore del puntone anteriore si trova un cuscinetto che fa parte del gruppo puntone/molla anteriore. Questi cuscinetti sostengono il peso della parte anteriore del veicolo e consentono al gruppo montante e ruota di girare a destra e a sinistra.

Con il passare del tempo, esposti agli agenti atmosferici, i cuscinetti possono arrugginirsi causando rumori stridenti e talvolta rendendo più difficile la rotazione del volante. Questo può rendere difficili le manovre di parcheggio a bassa velocità. Se riscontrate questo tipo di problema, fate ispezionare il vostro veicolo al più presto.

Cremagliera del servosterzo difettosa

La cremagliera dello sterzo converte il movimento rotatorio del volante in movimento a destra e a sinistra, che viene trasferito alle ruote consentendo loro di sterzare il veicolo. A causa dei continui input allo sterzo, anche durante la normale guida quotidiana, le cremagliere dello sterzo finiscono per usurarsi.

Le guarnizioni interne sono esposte al fluido del servosterzo caldo/ad alta pressione e le guarnizioni diventano usurate e fragili. Se si avverte uno sforzo elevato sullo sterzo quando il veicolo è freddo, ma migliora quando il veicolo si riscalda, è possibile che la cremagliera del servosterzo sia usurata.

Puntoni e ammortizzatori usurati

I puntoni e gli ammortizzatori del veicolo sono costruiti per durare, ma non per sempre. Alla fine si usurano e il primo segno è un rumore o un rimbalzo supplementare quando si superano le asperità.

Se i componenti non vengono sostituiti, si verifica un’usura prematura e irregolare degli pneumatici e la qualità di guida del veicolo si deteriora. Se sono abbastanza usurati, il veicolo può diventare difficile da manovrare dopo aver superato le asperità.

Tiranti usurati

Il tirante fa parte della tiranteria che trasferisce il movimento dalla cremagliera dello sterzo alle ruote. Un tirante usurato o danneggiato può talvolta creare un rumore di battito, più evidente quando si gira a bassa velocità o si superano piccole asperità della strada.

Giunti sferici usurati

I giunti sferici consentono il movimento dei bracci di controllo delle sospensioni e degli snodi dello sterzo. Per muoversi agevolmente, è fondamentale che questi giunti siano sempre lubrificati. Se si seccano, possono iniziare a produrre cigolii o scricchiolii quando si gira il volante a bassa velocità.

