Peugeot 208, come si presenta l'utilitaria francese sul mercato con il MY2025 che porta in dote piccoli cambiamenti rispetto agli anni precedenti.

Il segmento delle utilitarie da città per l’Europa vede diversi gruppi darsi battaglia proponendo vetture dal design sbarazzino e ricche di tecnologia all’interno con a corredo un motore di bassa cubatura in grado di contenere al massimo i consumi di carburante. La ricetta di Peugeot ha dato vita alla 208.

LEGGI ANCHE: Volvo EX30, l’innovazione elettrica firmata Katharina Sachs

Peugeot 208, una gamma motori varia in grado di accontentare tutti

Peugeot 208 è una compatta da città che riflette lo stile della casa costruttrice, orientato a trasmettere sportività stilistica e tecnologia di bordo ma comunque sempre attento al benessere dell’ambiente con motori piccoli ma in grado di sprigionare il giusto quantitativo di cavalli.

A proposito di motori, troviamo il 1.2 PureTech per il benzina capace di dotarla di 100 cavalli, lo stesso motore può essere abbinato alla tecnologia ibrida ma anche con maggiore potenza arrivando sino a 136 cavalli, unendo il termico e l’elettrico.

Esiste anche la variante full electric con potenze di 136 e 156 cavalli la cui autonomia secondo il ciclo WLTP è di 400 km, quindi in un contesto reale di qualche decina di km più bassa.

Non mancano gli ADAS che a seconda dell’allestimento scelto possono essere di livello 2 con frenata assistita, riconoscimento dei segnali stradali, mantenimento della corsia e cruise control adattivo.

LEGGI ANCHE: Affidabilità delle auto elettriche, un’analisi approfondita

I prezzi restano comunque abbordabili

La Peugeot 208 in versione termica ha un prezzo di partenza pari a 21.200 euro, in linea con il nuovo nel segmento di riferimento.

Resta alta la versione elettrica che raggiunge la cifra di 35.000 euro. Decisamente importante considerando anche l’autonomia non certamente elevata ed i valori fortetmente dipendenti dallo stile di guida.

L’abitabilità non è il massimo, in particolare per chi risiede nei sedili posteriori e per il bagagliaio che nella versione elettrica è meno capiente che sulla termica per l’ingombro delle batterie.