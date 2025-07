Peugeot 308, le caratteristiche della versione ibrida sia in termini di design che di propulsori offerti a listino.

Peugeot ha presentato ad inizio anno il model-year 2025 della hatchback Peugeot 308 un modello che ha parecchi anni di storia alle spalle ma che ha saputo cambiare abbracciando il family-feeling del passato recente, restando un riferimento per la categoria dove le avversarie, in particolare le tedesche sono sempre agguerrite. Vediamo di comprendere i punti di forza di quest’auto.

Peugeot 308: come cambia in termini di design

Stilisticamente la nuova Peugeot 308 2025 è cresciuta rispetto alla generazione precedente di ben 11 centimetri in lunghezza che diventano 27 se si opta per la versione station-wagon e di 5,5 per quanto concerne il passo.

A colpire immediatamente sono i gruppi ottici anteriori che riprendono nella firma luminosa il logo del leone simbolo della casa, la tecnologia è Matrix LED sull’allestimento top di gamma GT ma già la Style ha i full LED.

Internamente fa bella figura l’I-Cockpit con il volante di dimensioni ridotte tipico del brand, di serie vi è il quadro strumenti digitale da 10 pollici già per la Style, la GT aggiunge la vista 3D.

Il touchscreen centrale è anch’esso di 10 pollici e i toggle fisici sono diventati virtuali, ci si può interagire tramite un terzo schermo posizionato orizzontalmente. L’assistente vocale può essere richiamato tramite “OK Peugeot”.

La qualità degli interni è notevole, si percepisce l’utilizzo di materiali soft-touch. La rotella al centro del tunnel permette di gestire le modalità di guida che per la hybrid sono 5: Electric, Hybrid, Eco, Normal e Sport. Non possono mancare infine le luci ambiente a LED.

Due motori a benzina entrambi ibridi

Il motore più piccolo della gamma è il 3 cilindri 1.2 PureTech abbinato al cambio automatico eDCS6 che garantisce una buona fluidità di marcia, e consumi migliori del diesel 1.5 da 130 cavalli.

Il più potente è il 1.6 hybrid da 195 cavalli che sfrutta sia il motore termico che un piccolo motore elettrico. Il cambio è l’automatico EAT8 a 8 marce. L’autonomia per viaggiare solo in elettrico è di 60 km.

Nel complesso è un’auto moderna, spaziosa e perfetta per le famiglie moderne, in particolare la versione station-wagon con una capacità minima del bagagliaio di 608 litri.

Permane il problema legato al listino prezzi, se confrontato con la concorrenza nelle versioni ibride e GT è parecchio più elevato e questo potrebbe scoraggiare l’acquisto.