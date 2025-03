Introduzione al Piaggio Beverly 310 2025

Il Piaggio Beverly 310 2025 rappresenta un importante passo avanti nel mondo degli scooter, combinando design moderno e prestazioni elevate. Presentato all’EICMA, questo modello ha catturato l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore. In questo articolo, esploreremo le nuove colorazioni, le versioni disponibili e i prezzi, fornendo un quadro completo per chi è interessato a questo scooter di alta gamma.

Colori e versioni disponibili

Il Beverly 310 2025 è disponibile in diverse colorazioni, ognuna delle quali conferisce un carattere unico al veicolo. Le opzioni di colore includono il Bianco Luna e il Nero Cosmo per la versione standard, mentre il modello più sportivo, il Beverly 310 S, offre una gamma di colori più vivaci come Grigio Mercurio, Verde Jungle, Nero Meteora e Blu Zaffiro. Queste scelte di colore non solo migliorano l’estetica dello scooter, ma permettono anche ai clienti di esprimere la propria personalità attraverso il veicolo.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo di partenza per il Piaggio Beverly 310 2025 è fissato a 5.799 euro, un investimento che riflette le caratteristiche premium e la qualità costruttiva del prodotto. Per chi desidera un modello più sportivo, il Beverly 310 S è disponibile a 5.899 euro. Questi prezzi sono competitivi considerando le prestazioni e le innovazioni tecnologiche che il Beverly 310 offre, rendendolo una scelta interessante per chi cerca uno scooter versatile e di alta qualità.

Conclusione

Il Piaggio Beverly 310 2025 si presenta come una delle opzioni più allettanti nel mercato degli scooter. Con una gamma di colori accattivanti e un prezzo competitivo, è destinato a soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti. Che si tratti di un tragitto quotidiano o di un’avventura nel weekend, il Beverly 310 promette di offrire un’esperienza di guida eccezionale.