Un’icona nel mondo degli pneumatici

Da quasi quarant’anni, il nome P Zero è sinonimo di eccellenza nel settore degli pneumatici Ultra-High Performance (UHP). Con l’introduzione della quinta generazione, Pirelli ha ulteriormente elevato gli standard di performance e sicurezza, integrando tecnologie all’avanguardia e un design innovativo, frutto di un’eredità che affonda le radici nelle competizioni automobilistiche.

Innovazione attraverso l’intelligenza artificiale

Il nuovo P Zero rappresenta un significativo passo avanti grazie all’uso di strumenti di intelligenza artificiale e algoritmi avanzati, progettati per ottimizzare ogni aspetto della gomma. Questo approccio virtuale ha permesso di affinare la comprensione delle dinamiche di funzionamento dello pneumatico, riducendo i tempi e le risorse necessarie per lo sviluppo. I test su pista, sia su asfalto asciutto che bagnato, hanno dimostrato un miglioramento notevole nella maneggevolezza e nella riduzione degli spazi di frenata, rendendo il P Zero una scelta ideale per gli automobilisti più esigenti.

Prestazioni superiori e adattabilità

Il nuovo P Zero è stato progettato per soddisfare le esigenze del settore automobilistico contemporaneo, adattandosi perfettamente sia ai veicoli con motori tradizionali che alle più recenti auto elettriche e ibride plug-in. Grazie a una ridotta resistenza al rotolamento e al pacchetto tecnologico Elect, il nuovo pneumatico consente un incremento dell’autonomia fino al 10%, oltre a ridurre il rumore generato dal rotolamento. La gamma Pirelli P Zero offre misure che vanno dai 18 ai 23 pollici, con oltre 50 modelli già disponibili, inclusi pneumatici omologati per modelli di prestigio come Lamborghini Urus SE e Audi A5.

Un impegno verso la sostenibilità

La costante ricerca tecnologica di Pirelli ha portato alla creazione di modelli specifici come il P Zero E, il primo pneumatico UHP realizzato con oltre il 55% di materiali naturali o riciclati. Questo impegno verso la sostenibilità si riflette anche nel P Zero R, progettato per massimizzare la sportività di auto e SUV ad alte prestazioni. Inoltre, la gamma P Zero include pneumatici per diverse esigenze, dal P Zero Trofeo RS, pensato per la pista ma omologato per la strada, al P Zero Winter 2, ideale per garantire sicurezza su superfici innevate.

Tradizione e competizione

Sin dal suo debutto nel 1985, la famiglia P Zero ha continuato a evolversi per soddisfare le esigenze delle auto più performanti. Con oltre 3.000 versioni personalizzate realizzate per vetture iconiche come Ferrari F40 e Porsche 911, Pirelli dimostra un impegno costante nell’innovazione. La tradizione motorsport della gamma P Zero continua a dominare le competizioni, con pneumatici progettati per la Formula 1 e altre categorie racing, confermando la reputazione di Pirelli come leader nel settore degli pneumatici ad alte prestazioni.