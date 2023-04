La Polestar non è ancora disponibile nel nostro Paese, ma continua a fare progressi ed è ora disponibile in una versione sportiva.

In attesa dell’arrivo di nuovi modelli, il costruttore sta rivedendo la Polestar 2, che ora è disponibile in versione BST Edition 230.

Dietro questo nome si nasconde una versione più piccante del crossover elettrico. Per chi ha seguito le notizie, non porta nulla di nuovo rispetto alla BST Edition 270 che è già apparsa, ma ha nuove possibilità di configurazione esterna e interna.

Polestar 2 BST Edition 230: caratteristiche, design, motori

Potenza massima di 476 CV per questa Polestar 2

Non ci sono novità dal punto di vista tecnico. La Polestar 2 BST Edition 230 mantiene la trasmissione della sua sorella. Ci sono due macchine elettriche per una potenza totale di 476 CV e 680 Nm di coppia. Questo è sufficiente per accelerare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. Tuttavia, la capacità della batteria rimane di 78 kWh e non aumenta a 82 kWh come nel caso della nuova Polestar 2. Questo non le impedisce di annunciare una comoda autonomia di 460 km.

L’altezza di marcia del crossover è stata abbassata di 25 mm su cerchi da 21 pollici. Le ruote sono dotate di pneumatici Pirelli P Zero 245/35 sviluppati appositamente per la BST. Infine, il produttore ha montato ammortizzatori regolabili Öhlins, oltre a molle più rigide e una barra anti-sollevamento all’anteriore.

La Polestar 2 BST Edition 230 sarà limitata a 230 esemplari, rispetto ai 270 previsti. Si tratta di un’edizione limitata solo per i clienti statunitensi ed europei. Il prezzo in Germania è di 81.000 euro, quasi 20.000 euro in più rispetto a una Long Range Dual Motor.

LEGGI ANCHE: