Polestar 6: interni, caratteristiche e scheda tecnica

La nuova Polestar 6 arriverà nel 2026. Lo ha annunciato il marchio controllato da Volvo del gruppo Geely. La roadster sarà completamente elettrica e deriva dalla concept O2 presentata lo scorso marzo e dalla precept. Entrambe dello stesso marchio.

La nuova roadster elettrica Polestar 6: scheda tecnica

La nuova Polestar sarà una cabriolet a tetto rigido retraibile, che va quindi contro la tendenza della capote, che sembra comunque essere la preferita di molti costruttori. Il design è dalle forme affilate che definiscono i prossimi modelli sportivi del marchio.

L’auto sarà dotata di una tecnologia a 800 volt in grado di permettere una ricarica molto più veloce. È dotata di due motori elettrici che erogano una potenza di 800 cavalli insieme ad una copia di 900Nm.

Le prestazioni sono da capogiro, ha un’accelerazione da 0 a 100km/h in 3,2 secondi e una velocità massima auto-limitata di 250km/h.

La notizia del suo lamcio era nell’aria già da qualche settimana e verrà commercializzata con il nome di Polestar 6. Le prenotazioni sono cominciate il 16 agosto 2022, ma ci vorrà un po’ di tempo in più invece per le consegne. I fortunati acquirenti riceveranno la loro auto nel corso del 2026.

Polestar 6: curiosità e scheda tecnica

Thomas Ingenlath, CEO dell’azienda, ha spiegato che la decisione di mettere in produzione la Polestar 6 è dovuta all’incredibile feedback che la concept car ha ricevuto. Non mancherà nemmeno un’edizione speciale, chiamata LA concept, prodotta in soli 500 esemplari. Si distinguerà per colorazione, interni e cerchi da 21 pollici. Ulteriori dettagli potrebbero emergere dalla Monterey Car Week appena conclusasi, dove l’auto è stata presente come modello di punta.

