Porsche 959 Komfort 1987 in vendita senza riserva: asta Mecum negli Usa

Si accende l’attenzione degli appassionati: una Porsche 959 della serie Komfort del 1987, con soli 5.666 km percorsi, sarà offerta in vendita pubblica negli Stati Uniti. L’evento, organizzato da Mecum, è fissato per il 16 maggio e rappresenta un raro esempio di vettura d’epoca messa sul mercato senza prezzo di riserva, una condizione che può modificare dinamiche e partecipazione degli offerenti.

Questo esemplare mantiene la configurazione di fabbrica e conserva numerosi dettagli originali, fattori che aumentano la sua attrattiva sul mercato collezionistico. La versione Komfort Stradale è particolarmente ricercata: ne furono costruiti appena 292 esemplari, e questa rarità, unita alle condizioni e alla documentazione d’importazione, rende l’auto un pezzo di grande interesse per chi segue le iconiche supercar degli anni Ottanta.

Caratteristiche che la rendono unica

La carrozzeria della Porsche 959 resta un esempio di design aerodinamico studiato per le prestazioni: linee fluide, passaruota ampi e soluzioni che all’epoca erano all’avanguardia. Sotto la pelle pulsa un motore sei cilindri 2,0 litri biturbo, elemento centrale della sua fama prestazionale. Gli interni, con rivestimenti in pelle nera e inserti color argento e crema, conservano l’impostazione tipica delle sportive di alta gamma degli anni Ottanta, offrendo un equilibrio tra eleganza e attitudine racing.

Stato di conservazione e interventi tecnici

L’esemplare è stato importato dal Giappone e adeguato alle normative americane dai tecnici di Canepa, operazione attestata dalla relativa documentazione. Tra i dettagli originali spiccano i cerchi da 17 pollici con pneumatici Michelin, elemento spesso richiesto da collezionisti attenti all’autenticità. La manutenzione conservativa e il chilometraggio estremamente basso sono elementi che contribuiscono a preservare il valore storico e commerciale della vettura.

Il mercato della 959 e l’andamento delle quotazioni

Negli ultimi anni la Porsche 959 ha visto una costante rivalutazione sul mercato delle auto d’epoca: mentre in passato alcuni esemplari potevano essere acquistati a cifre inferiori al milione di dollari, oggi i modelli nelle migliori condizioni toccano e superano la soglia dei due milioni di dollari. Questa dinamica è alimentata dalla scarsità degli esemplari, dallo stato di originalità e dall’interesse globale verso icone tecnologiche degli anni Ottanta, elementi tutti presenti in questo specifico lotto messo all’asta.

Effetti dell’assenza di riserva

L’assenza di un prezzo di riserva può trasformare la vendita in un’asta imprevedibile: da un lato attira una platea più ampia di offerenti; dall’altro espone il veicolo a oscillazioni di prezzo importanti, talvolta superiori alle previsioni degli esperti. Per una 959 con poche miglia e documentazione completa, questa caratteristica può tradursi in un aumento della competizione tra collezionisti internazionali, facendo lievitare la cifra finale oltre le stime iniziali.

Cosa valutare prima di fare un’offerta

Chi intende partecipare a un’asta per un esemplare del genere dovrebbe analizzare con attenzione la provenienza, la documentazione d’importazione e gli interventi tecnici riportati, in particolare l’adeguamento alle normative americane eseguito da Canepa. È fondamentale verificare la corrispondenza degli elementi originali, lo stato dei componenti estetici e meccanici, e l’eventuale storico dei tagliandi. Questi fattori incidono direttamente sulla valutazione economica e sul potenziale interesse futuro di mercato.

In conclusione, la vendita di questa Porsche 959 Komfort rappresenta una rara opportunità per i collezionisti: un esemplare originale, con chilometraggio contenuto e una storia documentata merita attenzione. L’asta del 16 maggio presso Mecum sarà un banco di prova per misurare quanto il mercato apprezzi ancora questa icona degli anni Ottanta e quanto la formula senza riserva possa influenzare il risultato finale.