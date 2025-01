Il debutto del team Trackhouse Racing nella MotoGP

Il team Trackhouse Racing ha ufficialmente presentato la sua formazione per la stagione 2025 della MotoGP, segnando un momento significativo per il motorsport americano. La presentazione si è svolta a Charlotte, nel North Carolina, e ha visto la partecipazione di figure chiave del team, tra cui il proprietario Justin Marks e i piloti Raul Fernandez e Ai Ogura. Questo team, che funge da squadra satellite per Aprilia, ha sostituito il RNF Racing, che ha abbandonato il campionato a causa di ripetute violazioni delle regole.

Nuovi volti e cambiamenti nel team

Una delle novità più rilevanti è l’ingresso di Ai Ogura, campione della Moto2, che affiancherà Raul Fernandez. Questo cambiamento rappresenta un passo importante per il team, che punta a costruire una squadra giovane e competitiva. Raul Fernandez, al suo quarto anno in MotoGP, ha espresso entusiasmo per la nuova stagione, sottolineando l’importanza di divertirsi e dare il massimo in ogni gara. Ogura, dal canto suo, ha dichiarato di essere pronto a scoprire le dinamiche della MotoGP e di voler imparare il più possibile durante i test.

Preparazioni e aspettative per la stagione 2025

Con otto giorni di test programmati, il team Trackhouse Racing è in fase di preparazione per la nuova stagione. Le moto sono in fase di assemblaggio e saranno pronte per essere testate in Malesia. I membri del team sono entusiasti delle novità tecniche che la nuova Aprilia 2025 porterà in pista. Justin Marks ha evidenziato l’importanza di un approccio strategico e ha espresso fiducia nelle capacità dei suoi piloti, sottolineando che l’obiettivo è quello di migliorare continuamente e puntare a risultati significativi.

Le parole dei protagonisti

Durante la presentazione, i piloti hanno condiviso le loro emozioni e aspettative. Raul Fernandez ha parlato di un inverno intenso di preparazione, mentre Ai Ogura ha espresso la sua eccitazione per il debutto nella MotoGP. Entrambi i piloti hanno enfatizzato l’importanza di apprendere e adattarsi alle sfide che la nuova stagione presenterà. La squadra è determinata a fare un passo avanti rispetto alla scorsa stagione, puntando a conquistare podi e a dimostrare il proprio valore in pista.