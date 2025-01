Il lancio delle livree 2025 in Indonesia

In un evento emozionante tenutosi in Indonesia, patria del title sponsor Pertamina, il team VR46 ha presentato ufficialmente le livree delle Ducati per la stagione 2025. Questo annuncio ha suscitato grande interesse tra i fan e gli appassionati di motociclismo, poiché il team, fondato da Valentino Rossi, continua a crescere e a cercare di affermarsi nel panorama della MotoGP.

Design e caratteristiche delle nuove livree

Il noto designer Aldo Drudi ha mantenuto il concept del 2024, assicurando che le nuove Ducati della VR46 siano facilmente riconoscibili grazie all’iconico giallo fluo, simbolo del marchio di Valentino Rossi. Questa scelta di design non solo rende le moto visivamente accattivanti, ma rappresenta anche un legame emotivo con i tifosi e la storia del campione. Rossi ha espresso la sua soddisfazione per il design, sottolineando l’importanza di mantenere un’identità forte e riconoscibile nel mondo delle corse.

Le ambizioni del team per il 2025

Valentino Rossi ha condiviso le sue aspettative per la stagione 2025, affermando che il team VR46 ha obiettivi ambiziosi. “Siamo il secondo team Ducati, una casa che ha dimostrato di avere un grandissimo potenziale”, ha dichiarato Rossi. Il suo desiderio è di essere costantemente in lotta per il podio, puntando a ottenere vittorie e a concludere la stagione tra i primi cinque nella classifica piloti. Queste dichiarazioni evidenziano la determinazione del team e la volontà di competere ai massimi livelli.

Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli nel team

Fabio Di Giannantonio, che avrà a disposizione una Ducati GP25, è visto come un pilota chiave per il team. Rossi ha elogiato le sue prestazioni nel 2024, sottolineando che ha dimostrato di essere molto veloce e di avere un grande potenziale, nonostante alcune sfortune. Inoltre, la presenza di Franco Morbidelli, primo campione del mondo nel Motomondiale della VR46, rappresenta un traguardo significativo per il team. Rossi ha espresso la sua gioia per avere Morbidelli in squadra, affermando che la sua presenza completa il cerchio della sua carriera e della storia del team.

Conclusioni e prospettive future

Con l’inizio della stagione 2025 all’orizzonte, il team VR46 si prepara a affrontare nuove sfide e a perseguire i propri obiettivi ambiziosi. Le nuove livree delle Ducati non sono solo un simbolo di innovazione e design, ma anche un segno della determinazione del team di lasciare il segno nel mondo della MotoGP. Con piloti talentuosi e un forte supporto da parte di Valentino Rossi, le aspettative sono alte e i fan possono aspettarsi una stagione emozionante.