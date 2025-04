Un weekend di traffico intenso

Con l’avvicinarsi della Pasqua, gli italiani si preparano a un lungo weekend di viaggi e spostamenti. Le previsioni indicano che dal 19 al , oltre 6 milioni di automobilisti si metteranno in viaggio, approfittando di un ponte prolungato. Questo aumento del traffico è previsto già a partire dal mercoledì precedente, il 16 aprile, quando i flussi inizieranno a crescere in modo significativo.

Le direttrici più trafficate

Le strade più interessate dal traffico intenso includeranno l’A2 Autostrada del Mediterraneo, la SS1 Aurelia, la SS16 Adriatica e la SS106 Jonica. In particolare, il venerdì 18 aprile potrebbe rivelarsi critico, con un incremento del traffico stimato del +11% rispetto alla media. Per mitigare i disagi, Anas ha annunciato la rimozione di oltre 1.000 cantieri, permettendo una circolazione più fluida.

Divieti di circolazione e previsioni meteo

Per garantire una maggiore sicurezza, è previsto un divieto di circolazione per i mezzi pesanti durante le ore di punta. La giornata di Pasqua, in particolare, dovrebbe essere relativamente tranquilla, con una diminuzione del traffico stimata del -12%. Tuttavia, il lunedì di Pasqua potrebbe vedere un aumento dei flussi, soprattutto nel pomeriggio, con un incremento previsto del +10% nel Sud e del +15% al Centro.

Consigli per viaggiare in sicurezza

Prima di mettersi in viaggio, è fondamentale effettuare controlli accurati all’auto, verificando livelli di olio, acqua e altri liquidi, oltre a freni e pneumatici. La sicurezza deve essere la priorità. Inoltre, per evitare lunghe code ai caselli autostradali, è consigliabile utilizzare strumenti di pagamento elettronico come Telepass, UnipolMove e MooneyGo, che consentono di passare senza fermarsi.

Monitorare il traffico in tempo reale

Durante il viaggio, è possibile utilizzare diverse app e servizi per monitorare in tempo reale le condizioni del traffico. Questi strumenti possono aiutare a pianificare percorsi alternativi e a evitare ingorghi. Con un po’ di preparazione e attenzione, è possibile affrontare il viaggio pasquale in modo sereno e sicuro.