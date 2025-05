Introduzione alle previsioni meteo

Il weekend del 9 e 10 maggio si preannuncia come un momento di fuga per molti italiani, grazie a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo giorni di maltempo, le previsioni indicano un netto cambiamento, con sole e temperature più miti che invoglieranno a gite al mare o in città d’arte. Tuttavia, questo potrebbe comportare un aumento significativo del traffico, specialmente sulle autostrade e le strade principali.

Traffico previsto per il weekend

Il traffico inizierà a intensificarsi già dal pomeriggio di venerdì 9 maggio, subito dopo la chiusura degli uffici. La giornata di sabato 10 vedrà un ulteriore aumento, con picchi di congestione attesi nella fascia oraria pomeridiana. Domenica 11, sebbene la mattina possa sembrare tranquilla, il rientro verso le città nel pomeriggio porterà a un incremento del traffico fino al 50%. Le tratte autostradali più critiche includono l’A22 del Brennero, la A5 da Torino al Monte Bianco, e la A9 Lainate-Como-Chiasso.

Dettagli meteorologici per il weekend

Le previsioni meteo per venerdì mostrano piovaschi al mattino nel nord-ovest e sul basso Veneto, con un miglioramento atteso in serata. Al centro, il cielo sarà prevalentemente soleggiato, ma non mancheranno temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Al sud, si prevedono piovaschi e temporali, specialmente in Sicilia e Calabria. Sabato, il nord vedrà annuvolamenti, mentre il centro e il sud godranno di sole, con possibili piogge isolate. Domenica, il sole dominerà al mattino, ma nel pomeriggio potrebbero formarsi temporali su Alpi e Appennini.

Consigli per gli automobilisti

Per affrontare al meglio il traffico del weekend, è consigliabile informarsi in anticipo sulle condizioni viarie. Servizi come Waze e Google Maps offrono aggiornamenti in tempo reale, mentre l’app VAI di Anas e il call center di Autostrade possono fornire informazioni utili. È importante ricordare che dal 15 aprile è cessato l’obbligo di circolare con pneumatici invernali, quindi è necessario provvedere alla loro sostituzione entro il 15 maggio per evitare sanzioni. Inoltre, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà attivo durante il weekend, contribuendo a un traffico leggermente più scorrevole.