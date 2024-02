Aprilia Scarabeo 50: prezzo e scheda tecnica

Lo Scarabeo è uno scooter urbano dallo stile inconfondibile e iconico. Infatti, ha saputo attrarre giovani di generazioni diverse, è andato oltre le mode di passaggio beneficiando nel tempo di numerosi ritocchi ed è diventato uno dei grandi classici della mobilità dei più giovani. Con questo scooter il pubblico più giovane si è sentito indipendente e si è potuto districare senza pensieri tra i propri impegni e gli appuntamenti con gli amici. E’ leggero, veloce, maneggevole e si fa notare per le sue linee armoniose ed attuali. Tuttavia, prenderemo in esame solo l’Aprilia Scarabeo 50 modello Street ed andremo ad analizzarne il prezzo e la scheda tecnica.

Aprilia Scarabeo 50 Street: prezzo e scheda tecnica

L’Aprilia Scarabeo 50 modello Street ha un prezzo base consigliato, franco concessionario ed IVA inclusa di 2.320,00 Euro.

Per quanto riguarda il motore, è un monocilindrico a 2 tempi catalizzato con cilindrata di 49,4 cc. Ha una potenza massima di 3 CV (2,2 kW) a 7.000 rpm e una coppia massima di 3,1 Nm a 6.250 rpm. Oltre a ciò, ha una alimentazione a carburatore, una accensione elettronica a scarica capacitiva (CDI) ad anticipo fisso ed un avviamento elettrico e a kick starter. Infine, ha un raffreddamento ad aria forzata ed una lubrificazione separata benzina-olio con pompa miscelatore.

Lo scooter ha una trasmissione a variatore automatico CVT con asservitore di coppia ed una frizione automatica centrifuga a secco. Inoltre, la struttura portante dell’Aprilia Scarabeo 50 modello Street è monoculla in tubi di acciaio ad alto limite di snervamento. Oltre a ciò, monta una sospensione anteriore a forcella telescopica idraulica. Mentre, la sospensione posteriore è a monoammortizzatore idraulico.

L’Aprilia Scarabeo 50 modello Street monta freni con queste peculiarità: il freno anteriore è a disco in acciaio inox con pinza flottante. Mentre, il freno posteriore è a tamburo. La ruota anteriore ha cerchi in alluminio 16’’x1,85 – Tubeless 90/80-16”. Mentre, la ruota posteriore ha cerchi in alluminio 16’’x2,15 – Tubeless 100/80-16”.

Infine, l’Aprilia Scarabeo 50 modello Street ha una lunghezza di 1.880 mm; la larghezza è di 710 mm; il passo è di 1.250 mm; l’altezza sella è di 790 mm.

Omologazione ed emissioni dello scooter

L’Aprilia Scarabeo 50 modello Street ha una omologazione Euro 4 e le sue emissioni si attestano a 85 g/km. Ha una capacità serbatoio di 7,5 litri ed i suoi consumi si attestano a 26,3 km/l. I colori sono quattro: nero, azzurro, bianco e rosso.