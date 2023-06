Audette The Velos è un nuovissimo modello progettato da Tony, ex marine dell'esercito americano. Scopriamo le sue caratteristiche principali.

Audette The Velos è un nuovissimo modello progettato da Tony. Ex marine dell’esercito americano, Tony Audette ha sempre avuto una passione per le moto. Dopo un cambio di carriera che lo ha visto studiare ingegneria meccanica prima di lavorare per il produttore di elicotteri Sikorsky, ha deciso di progettare la propria moto. Tuttavia, il progetto si è trasformato in un nuovo marchio, Audette Motorcycles, che ora presenta la sua roadster di lusso.

Audette The Velos: caratteristiche, design, motori

Il primo modello di Audette, The Velos, è basato su un bicilindrico a V Indian Thunder Stroke 111 del 2016 che è stato modificato con un rialesaggio che ha portato la cilindrata a 2.147 cm3 (131 ci) con bielle Carrillo, pistoni forgiati Wiseco, valvole Kibblewhite, nuovi alberi a camme, scarico Toce 2-in-1… Il bicilindrico è disponibile anche nelle versioni da 1.818 cm3, 1.900 cm3 e 2.064 cm3, a seconda della richiesta.

Queste modifiche erogano 211,5 Nm di coppia a 3.150 giri/min e 129,8 CV a 4.850 giri/min (versione 131 ci). Il motore incorpora un nuovo cambio a 6 rapporti, una frizione Rekluse rinforzata e una trasmissione finale a catena.

Sul fronte ciclistico, la Velos presenta un telaio perimetrale in alluminio appositamente sviluppato con un forcellone in alluminio e un serbatoio del carburante da 15 litri con prese d’aria per migliorare il raffreddamento del cilindro posteriore.

Mentre molte parti sono realizzate su misura, il produttore ha fatto ricorso a rinomati produttori di equipaggiamenti per completare la ciclistica, con sospensioni regolabili Race Tech, cerchi in carbonio BST, dischi freno Galfer e pinze Aerotec Beringer.

A differenza di molte moto con motore V-Twin, l’Audette Velos è relativamente leggera, con un peso di soli 207 kg in ordine di marcia. La moto è un po’ lunga con il suo interasse di 1.613 mm, ma la geometria rimane relativamente classica (26°, 109,5 mm di spazio per la testa) e la sella è piuttosto accessibile con i suoi 825 mm di altezza.

