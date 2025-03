Il controverso debutto del Tesla Cybertruck

Il Tesla Cybertruck, sin dalla sua presentazione, ha suscitato dibattiti accesi per il suo design audace e le sue caratteristiche innovative. Tuttavia, nonostante le aspettative elevate, il veicolo ha già affrontato numerosi problemi di qualità e richiami di sicurezza. Recentemente, nuovi report da parte di proprietari negli Stati Uniti hanno sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla qualità del veicolo, in particolare per quanto riguarda l’adesione dei pannelli di acciaio.

Problemi di incollaggio e sicurezza

Secondo le segnalazioni, Tesla avrebbe interrotto le consegne del Cybertruck a causa di problemi di incollaggio che portano al distacco di alcune parti della carrozzeria. Diversi proprietari hanno documentato situazioni allarmanti, come il distacco di un intero foglio di acciaio inossidabile sopra il paraurti, che ondeggiava pericolosamente al vento. Altri utenti hanno segnalato il distacco del rivestimento del montante centrale, una parte cruciale del veicolo, e addirittura la barra luminosa installata da Tesla che si è staccata mentre il veicolo era in movimento.

Le cause e le misure di contenimento

Le cause precise di questi distacchi non sono ancora chiare, ma si ipotizzano due scenari principali: l’utilizzo di un adesivo non appropriato o l’errata applicazione di un adesivo corretto. Questa situazione ha portato Tesla a bloccare tutte le consegne del Cybertruck, anche se l’azienda non ha confermato ufficialmente che il motivo sia legato all’adesivo utilizzato. Tesla ha descritto la situazione come un “fermo di contenimento”, una misura proattiva per risolvere problemi di qualità o difetti prima della consegna ai clienti.

Richiami e standard di qualità

Recentemente, Tesla ha emesso un altro richiamo, l’ottavo dal lancio del veicolo, coinvolgendo oltre 46.000 Cybertruck prodotti. La National Highway Traffic Safety Administration (NHSTA) ha specificato che l’avviso riguarda il distacco del pannello del montante centrale e che le riparazioni richiederanno rinforzi aggiuntivi e un adesivo più resistente agli agenti atmosferici. Questi eventi sollevano interrogativi significativi sugli standard di controllo qualità di Tesla, specialmente per un veicolo che era stato descritto come un “carrarmato futuristico” dal suo ideatore.