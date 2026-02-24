Programma dei corsi online per la pubblica amministrazione: calendario e approfondimenti

Elenco aggiornato dei corsi e dei webinar dedicati alla gestione del territorio, finanza, risorse umane e transizione digitale per la pubblica amministrazione

Calendario formativo per la pubblica amministrazione

Il presente testo organizza il calendario formativo rivolto agli operatori della pubblica amministrazione. Offre una mappa delle iniziative disponibili, con riferimento alle modalità di fruizione e alle aree tematiche coinvolte.

La programmazione comprende webinar in diretta e contenuti on demand. Sono previsti corsi con test, video registrati e brevi appuntamenti informali come «Caffè con l’esperto». Le attività spaziano dalla gestione del territorio alla transizione digitale, fino a temi di finanza e risorse umane.

L’articolo sintetizza gli eventi programmati e fornisce indicazioni pratiche per orientarsi tra le proposte. Nei paragrafi successivi sono riportati dettagli per area tematica e modalità di partecipazione.

Appuntamenti e verifiche

Prosegue il calendario formativo con sessioni dal vivo e materiali consultabili on demand, in continuità con le indicazioni precedenti. Alcuni corsi incorporano verifiche di apprendimento; altri offrono approfondimenti pratici su temi normativi e gestionali. Tra gli eventi programmati si segnala il 25/02/2026 l’incontro su Contratti e appalti pubblici. Il 26/02/2026 sono previste sessioni dedicate ai requisiti igienico-sanitari e al marketing territoriale. Le modalità di partecipazione e le eventuali certificazioni rilasciate sono indicate nelle singole schede corso, consultabili nella piattaforma formativa.

Struttura del programma e tipologie di fruizione

Il programma formativo si articola in due modalità principali: in diretta e on demand. Le modalità rispondono a esigenze differenziate di aggiornamento professionale e organizzazione del tempo. Le sessioni in diretta favoriscono il confronto immediato con i relatori. I materiali on demand garantiscono invece fruizione flessibile e autonoma.

Le singole schede corso, disponibili sulla piattaforma formativa, indicano la modalità di partecipazione e le eventuali certificazioni rilasciate. Tra gli incontri in diretta si segnalano i brevi appuntamenti denominati “Caffè con l’esperto” con date programmate il 25/02/2026, il 02/03/2026 e il 05/03/2026. Tra i contenuti on demand sono presenti il video “Cos’ il Codice dell’Amministrazione Digitale” (20/02/2026) e il laboratorio dedicato all’IA (19/02/2026).

Sessioni brevi e approfondimenti

Nel programma formativo sono previste sessioni da 30 a 90 minuti per aggiornamenti rapidi e per favorire il dialogo pratico sui temi emergenti. Gli approfondimenti estesi, tipicamente della durata di due ore, sono destinati ad affrontare questioni complesse e a fornire strumenti operativi agli iscritti.

Tra gli esempi già programmati figura il modulo sul riaccertamento e la rendicontazione degli enti locali, in calendario il 27/02/2026, e il corso su La Finanza di Progetto con riferimento all’art. 193 d.lgs 36/2026, previsto per il 03/03/2026. Questi appuntamenti integrano i contenuti on demand citati in precedenza, come il video “Cos’ il Codice dell’Amministrazione Digitale” (20/02/2026) e il laboratorio dedicato all’IA (19/02/2026).

I formati differenziati mirano a conciliare esigenze di aggiornamento rapido con percorsi più specialistici, garantendo continuità didattica nel calendario formativo.

Aree tematiche e appuntamenti principali

Il programma formativo si rivolge agli operatori e agli stakeholder locali impegnati nella gestione dei servizi pubblici. Offre moduli su gestione del territorio, finanza, risorse umane, transizione digitale, polizia locale e servizi sociali. Le attività sono pensate per favorire aggiornamenti rapidi e percorsi specialistici in continuità con le sessioni precedenti.

Tra gli appuntamenti segnati in calendario figurano il corso sul Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975, dedicato ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione (26/02/2026), e l’incontro sul marketing territoriale intitolato “Attrarre risorse senza risorse” (26/02/2026). Le iniziative puntano a trasferire strumenti pratici utilizzabili dagli enti locali e dalle associazioni nella programmazione territoriale.

Corsi con test e materiali certificabili

Le iniziative successive trasferiscono strumenti pratici agli enti locali e alle associazioni nella programmazione territoriale. Alcuni percorsi prevedono un test di comprensione finale per valutare l’apprendimento e consolidare competenze pratiche.

Tra i moduli con verifica finale figurano interventi come Il riaccertamento e i documenti di rendicontazione degli enti locali (27/02/2026), Nuovo CCNL (03/03/2026) e moduli su smart mobility e flessibilità lavorativa. I percorsi forniscono materiali didattici e rilasciano attestati quando previsto dalle disposizioni organizzative.

I partecipanti devono scegliere i corsi in base alle priorità professionali e agli obiettivi formativi. La selezione si basa su competenze richieste, disponibilità temporale e valore certificativo.

Chi lavora su appalti e contratti dovrebbe dare priorità agli appuntamenti del 25/02/2026. Chi si occupa di gestione del territorio troverà rilevanti le sessioni del 26/02/2026 e del 03/03/2026.

Per chi segue l’innovazione digitale i materiali video sulla transizione digitale e i laboratori sull’IA rappresentano risorse operative. I contenuti pratici sono indicati per aggiornamenti tecnici e applicativi.

È fondamentale verificare la presenza del test di fine corso quando si ricerca un riconoscimento formale. Il test di fine corso attesta il superamento del percorso e può essere requisito per certificazioni o attestati di frequenza.

Il programma prosegue con moduli destinati a profili specifici, in particolare la polizia locale, che include il seminario su E-bike, monopattini e dispositivi di micromobilità elettrica (09/03/2026). Sono previsti inoltre approfondimenti giuridici sul sistema delle responsabilità dei pubblici funzionari (10/03/2026). La fruizione on demand consente di recuperare materiali pubblicati nelle settimane precedenti, come i video dell’11/02/2026 e del 12/02/2026.

La raccolta propone un equilibrio tra formazione di base e approfondimenti specialistici rivolti alla pubblica amministrazione. I formati sono diversificati per adattarsi a vincoli di tempo e obiettivi professionali. Consultare periodicamente il calendario agevola l’individuazione di nuove edizioni, aggiornamenti e i relativi momenti di confronto con gli esperti indicati nelle varie sessioni.