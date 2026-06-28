Proteste a Beirut dopo l’intesa Libano-Israele: tensione e mosse militari

Scene di protesta a Beirut dopo la firma di un accordo quadro tra Libano e Israele: motociclisti in corteo, barricate, intervento dell'esercito e punti critici sull'entità del ritiro, il disarmo di Hezbollah e il finanziamento della ricostruzione

La firma di un accordo quadro tra Libano e Israele ha scatenato una reazione immediata nelle strade di Beirut, dove centinaia di sostenitori del movimento sciita hanno manifestato opponendosi all’intesa. Le proteste, concentrate nei pressi del parlamento e lungo l’arteria che conduce all’aeroporto internazionale, hanno visto cortei in motocicletta, strade bloccate e pneumatici dati alle fiamme, spingendo l’esercito libanese a dispiegare rinforzi e posti di blocco.

Dietro alle scene di piazza si nasconde però una trama politica complessa: l’accordo, definito quadro, fissa solo i contorni di un processo che resta incerto su punti essenziali. Tra dichiarazioni di applauso da alcune capitali e accuse di umiliazione da parte dei leader filo-iraniani, la realtà sul terreno è fatta di raid, tensione sociale e interrogativi non risolti che potrebbero rimodellare l’equilibrio interno al Libano.

Le manifestazioni a Beirut e la risposta delle forze armate

La notte di mobilitazione ha visto manifestanti muoversi in massa su motociclette, occupando le vie principali vicino alle istituzioni. Alcuni gruppi hanno eretto punti di presidio temporanei, mentre altri hanno acceso fuochi per interrompere la circolazione. L’esercito libanese impegnato in compiti che oscillano tra funzioni di polizia e controllo del territorio, ha istituito barricate e condotto sgomberi mirati per riaprire le vie di comunicazione. Video che ritraggono scontri tra militari e dimostranti hanno circolato sui social, testimoniando la tensione ma non degenerando, al momento, in un conflitto aperto a larga scala.

Comportamento e messaggi dei leader della protesta

I vertici del movimento che ha promosso le manifestazioni hanno bollato l’intesa come inaccettabile e priva di legittimità politica, definendola una rinuncia alla sovranità nazionale. In parallelo, rappresentanti internazionali hanno salutato l’accordo come un primo passo verso la stabilizzazione. Le posizioni contrapposte alimentano una frattura politica che, benché al momento non degeneri in guerra civile, mantiene alta la tensione all’interno del paese.

I tre nodi aperti dell’intesa e le conseguenze pratiche

L’intesa firmata non risolve molti aspetti chiave e lascia aperti tre punti che determinano la sua efficacia. Il primo riguarda la geografia del ritiro israeliano l’accordo parla di un ritiro “progressivo e reciproco” che debutterebbe in zone pilota, senza però specificare i criteri di scelta. Tra le aree indicate figurano zone a sud di Nabatiye e una porzione nella regione di Wazzani, ma molte altre aree saranno definite solo dopo l’approvazione di un allegato di sicurezza ancora da redigere.

Il secondo nodo principale è il tema del disarmo di Hezbollah. L’accordo assegna all’esercito libanese con il supporto potenziale di forze esterne, il compito di garantire il monopolio statale delle armi, ma non delinea procedure chiare per arrivarci. Questo problema è complicato dalla natura duplice del movimento: oltre alla componente armata, esiste un’articolata presenza politica e istituzionale radicata nel sistema confessionale, con ministri, parlamentari e amministratori locali che rendono il disarmo una questione complessa e sensibile.

Il terzo punto critico riguarda il finanziamento della ricostruzione. L’intesa vieta fondi provenienti da attori legati a una potenza regionale e impedisce che risorse siano destinate direttamente al movimento armato; inoltre prevede aperture di fascicoli delle istituzioni libanesi a controlli esterni. Resta però non chiarito come verrebbero controllati flussi storicamente canalizzati attraverso reti informali e transazioni difficili da tracciare, lasciando un margine d’incertezza sulle modalità reali di ricostruzione e ricollocazione delle comunità coinvolte.

Sul piano militare, mentre le discussioni procedono, sono proseguite operazioni aeree nella valle e nell’area di Nabatiye attribuite alle forze che vedono nel movimento una minaccia. Dal canto loro, osservatori e attori interni continuano a considerare la presenza straniera nel sud come una forma di occupazione, giustificando la persistenza di formazioni armate come atto di resistenza. Questo doppio binario — negoziale e operativo — rende l’attuazione dell’accordo un processo fragile e carico di rischi.

La firma dell’intesa ha Nei prossimi mesi, l’evoluzione dei fatti sarà determinata dalla definizione dell’allegato di sicurezza dal modo in cui verranno monitorati i finanziamenti e dalla capacità dello Stato di esercitare controllo effettivo sulle armi sul proprio territorio.